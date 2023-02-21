美廉社買咖啡配烤番薯「現折20」、大杯75折！228連假優惠一次看

▲美廉社祭出咖啡優惠，除了大杯75折特價，還有中杯搭烤蕃薯現折20元活動。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

迎接228連續假期，美廉社除了推出大杯咖啡75折，還有買烤番薯配中杯咖啡現折20元，讓消費者在出遠門旅遊前，暖暖胃填飽肚子放鬆心神，活動自即日起至3/7。7-ELEVEN門市自2/24~2/28限時5天也推出美式「買1送1」等優惠。

美廉社表示，「美廉咖啡」美式中杯原價35元、大杯45元，而拿鐵中杯45元、大杯55元，如今除了大杯咖啡有75折優惠外；購買中杯咖啡搭配烤番薯，直接現折20元。即日起3/7，限定美廉社提供烤番薯、咖啡服務的門市共239間。

▲美廉社祭出咖啡優惠，除了大杯75折特價，還有中杯搭烤蕃薯現折20元活動。（圖／業者提供）

另外，7-ELEVEN為了陪消費者開啟旅程，門市自2/24~2/28限時5天，推出CITY CAFE特大杯美式咖啡(冰/熱)「買1送1」優惠，同步還有CITY CAFE特大杯拿鐵(冰/熱)「買2送1」、CITY TEA一顆檸檬青茶「2杯88元」、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾「2杯99元」。

而7-11的OPEN POINT行動隨時取同步推出「188元」及「688元」多款飲品優惠組合，包括CITY CAFE大杯拿鐵咖啡(冰/熱)「18杯特價688元」，還有現萃茶完熟蘋果冰茶、冰淇淋紅茶任選4杯特價188元。換算下來，平均每杯大杯美式只要26元、大杯拿鐵38元。

▲7-11 門市及OPEN POINT行動隨時取，推出228連假優惠。（圖／7-11提供）