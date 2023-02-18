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1元爽喝美式、拿鐵！4大超商「補班優惠」一次看　還有買1送1

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲補班日別憂鬱，7-11推出3大咖啡飲品買1送1優惠 。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

迎接228連假到來之前，今（18）日要先補班，趕快打起精神來！以下整理4大超商祭出的「補班日咖啡優惠」，不僅有超狂「美式、拿鐵加1元多1杯」以及「美式買1送1」等活動，還有暖呼呼的玉米濃湯也下殺第2杯10元，趕快把握機會搶便宜。

●7-11

7-11即日起至2月19日於全門市祭出「CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）、「CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶」及「CITY TEA熱四季春青茶」可享「同品項買1送1」，加碼喝「CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡（冰／熱） 買2送1」。

另，至2月24日前也於OPEN POINT行動隨時取推「8大咖啡飲品組合價222元」優惠，優惠品項有CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱） 6杯、CITY TEA一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選6杯、CITY CAFE冰蜂蜜拿鐵／完熟蘋果氣泡咖啡／完熟蘋果咖啡任選4杯、CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）／濃萃拿鐵（冰／/熱） 任選5杯。

●全家

全家即日起至2月19日於全門市祭出「Let’ s Café大杯特濃美式買1送1」，加碼再喝「SAKImoto嵜本玉米濃湯第2杯10元」，只要使用全盈+pay支付就可享有優惠。

●OK mart

OK mart今（18）日最後一天於全門市祭出「莊園級美式／拿鐵、濃厚莊園級美式／拿鐵可享同品項買2送1」。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富即日起至2/19推出「Hi Café特濃咖啡加1元多1杯」活動。（圖／萊爾富提供）

●萊爾富

萊爾富即日起至2月19日推出「Hi Café特濃咖啡加1元多1杯」活動，優惠品項包括「Hi Café大杯冰／熱特濃美式」、「大杯冰／熱特濃拿鐵」，最高下殺5.1折，等於平均單杯特濃美式只要28元、單杯特濃拿鐵只要33元。

ET快訊
陳宗彥18天就請辭！他搬台詞「敢動我的馬，就X你的狗」曝原因
補班日熱到30℃　明午後「冷氣團到」北東轉雨最低10℃
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