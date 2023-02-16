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限時8天！超商咖啡飲品「組合價222元」爽喝　補班日美式買1送1

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11推出咖啡飲品組合價222元 。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

2/22有愛日即將到來，因「2」的諧音就像愛，因此被民眾稱為「最有愛的日子」，就有超商推出咖啡飲品組合價222元一同慶祝，最高限省138元，其中還包括大家最愛喝的美式和拿鐵，任選5杯222元，等於每杯下殺45元，可要把握機會買了。

7-11 OPEN POINT行動隨時取祭出「222有愛日」優惠，2/17至2/24限時8天，8大咖啡飲品可享組合價222元，品項為CITY PEARL黑糖珍珠撞奶 (冰/熱) 6杯、CITY TEA一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選6杯、CITY CAFE冰蜂蜜拿鐵／完熟蘋果氣泡咖啡／完熟蘋果咖啡任選4杯、CITY CAFE濃萃美式咖啡(冰/熱)／濃萃拿鐵(冰/熱) 任選5杯。

7-11門市則是有「補班日小確幸」，2/17至2/19限時3天，CITY CAFE濃萃美式咖啡(冰/熱)、CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶及CITY TEA熱四季春青茶皆可享「同品項買1送1」，CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡(冰/熱) 買2送1。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富於2/17至2/19推出「Hi Café特濃咖啡加1元多1杯」活動。（圖／萊爾富提供）

萊爾富則是推出「Hi Café特濃咖啡加1元多1杯」活動，2/17起至2/19止連續3天，品項包含Hi Café大杯冰/熱特濃美式(售價55元)與大杯冰/熱特濃拿鐵（售價65元），最高下殺5.1折，等於平均單杯特濃美式只要28元、單杯特濃拿鐵只要33元。

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