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賣場、超商超市口罩解禁！明起不強制客人佩戴　業者「仍要求員工」

▲▼家樂福南港店。（圖／記者湯興漢攝）

▲明（2/20）起各大賣場、量販超市、超商等場所，不強制客人佩戴口罩。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

指揮中心日前宣布室內佩戴口罩規定放寬，將於明（20）日起實施！而民眾最常出入的各大賣場、量販超市、超商也陸續公布新措施，其中像是全聯福利中心、家樂福都表示，配合政府規定尊重顧客意願，不強制客人戴口罩，但仍要求工作人員佩戴；其他像是速食業者麥當勞也表示「顧客進入餐廳可免戴口罩」，但員工及歡樂送外送員執行工作期間仍全程佩戴。

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲賣場、超市等場域，明（2/20）起由民眾自主決定是否佩戴口罩。（圖／記者林育綾攝）

指揮中心日前宣布2/20起室內佩戴口罩規定放寬，除了醫療院所及照護機構、大眾交通運輸等場域仍要佩戴；以及建議有發燒或呼吸道症狀、年長或免疫低下者、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合仍建議佩戴；其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。

家樂福表示，配合防疫規範，2/20起尊重顧客佩戴口罩意願，不強制要求進入賣場佩戴，如有顧客發生咳嗽情況，採取柔性勸導配戴，入口處持續提供顧客酒精消毒與體溫量測儀設備。而家樂福員工因常面對來往顧客，考量潛在風險，仍維持進入賣場或工作場域須佩戴口罩。

而在全台有1100間門市的全聯福利中心、有800多間門市的美廉社皆表示，一切配合政府防疫規範因應，不強制要求客人戴口罩，但仍要求店員、工作人員佩戴。

至於便利超商，全家便利商店表示，2/20起配合政府防疫措施規範，視消費者自身意願，不強制進店顧客進配戴口罩；不過考量便利商店為人潮眾多之室內場域，且需調理食物，店員仍會配戴口罩。7-ELEVEN也表示會依循政府規範。

▲全家表示，考量便利商店為人潮眾多之室內場域，且需調理食物，店員仍會配戴口罩。（圖／全家提供）

此外，大眾經常出入的連鎖速食業者麥當勞提到，依據中央疫情指揮中心規定，自明(2/20)日起放寬室內口罩配戴政策，顧客進入餐廳可免戴口罩；員工及歡樂送外送員，於執行各項工作期間仍維持全面配戴口罩，也將會持續遵守並落實餐飲業防疫管理措施。

肯德基門市人員與備餐人員將持續配戴口罩，顧客可依個人需求決定。漢堡王也說，配合政府政策，20日起將尊重消費者意願，入店不會強制要求顧客佩戴口罩。但餐飲相關工作人員，鑑於衛生方面考量、保障食安，目前仍會戴口罩。

▲麥當勞等速食業者表示，客人可免戴口罩進入餐廳，但仍要求工作人員佩戴。（圖／資料照）

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