限時5天！超商美式「買1送1」爽喝　加碼滿222元現折25元

▲7-11門市推出連續5天「CITY CAFE特大杯美式買1送1」，2/22起CITY CAFE還有限量首波台南城市杯。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

期待好久的228連假即將到來，就有超商祭出「4大咖啡飲品」優惠，其中，美式直接下殺買1送1、咖啡珍珠歐蕾2杯99元，絕對要把握機會便宜喝；另外還有「滿額現折」活動，期間購買泡麵、飲料、咖啡、零食等指定商品，滿222元立折25元或滿888元立折100元，買越多省越多。

7-11門市祭出228連假咖啡優惠，2/24起至2/28止連續5天，可享「CITY CAFE特大杯美式買1送1」、「CITY CAFE特大杯拿鐵任選買2送1」、「CITY TEA一顆檸檬青茶2杯88元」、「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾2杯99元」，提醒現萃茶限指定門市販售。

▲自2/24起至2/28止，於7-11購買指定商品結帳金額滿888元再送洗衣精或廚房紙巾。



不僅如此，7-11也在2/24起至2/28止推出「FUN價開心花」活動，OPEN POINT會員購買全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵等指定商品，享滿額222元立折25元或滿888元立折100元；同步再加碼OPEN POINT會員專屬滿額禮，2/24起至2/26止結帳金額滿888元送「一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精」1瓶；2/27起至2/28止結帳金額滿888元送「舒潔廚房紙巾」1串。(單筆限贈1次，不累送)

▲麥當勞「大麥克家族」限時回歸了。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞「大麥克家族」回來了，其中，經典大麥克主打雙層牛肉，搭配獨特大麥克醬、生菜等料，而重量級「無敵大麥克」則是肉量再加倍，一共放了4層100%純牛肉，搭配洋蔥、生菜、吉事片、酸黃瓜及大麥克醬，再蓋上帶有奶油香氣的麵包，打造15層的豐富口感。

▲重量級無敵大麥克擁有15層豐富口感。

最後登場的「香雞大麥克」則是採用厚實雙層酥炸雞排作為主角，讓不吃牛的漢堡控也能爽嗑大麥克的經典滋味，即日起至3/14於全門市限時開賣，趕緊衝門市搶吃一波。