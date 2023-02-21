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只有5天！超商「美式26元、拿鐵38元」爽喝　還有買1送1

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出228連假優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

再辛苦工作幾天，就可以迎接228連假了！超商線上祭出「228連假咖啡飲品優惠」，2/24起連續5天，民眾最愛喝的大杯美式下殺26元、大杯拿鐵38元，還有原價110元的新品冰精品燕麥拿鐵現在買3杯只要188元，而門市則有特大杯美式買1送1、咖啡珍珠歐蕾2杯99元等優惠，可要把握便宜喝。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「咖啡飲品2大組合價優惠」，2/24起至2/28止，188元優惠有「CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵3杯」、「CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任選4杯」、「CITY TEA完熟蘋果冰茶／冰淇淋紅茶任選4杯」；另為688元優惠，品項有「CITY CAFE大杯美式26杯」以及「CITY CAFE大杯拿鐵18杯」，換算下來，平均每杯大杯美式只要26元、大杯拿鐵38元。

7-11門市同期間也有咖啡優惠，可享「CITY CAFE特大杯美式買1送1」、「CITY CAFE特大杯拿鐵任選買2送1」、「CITY TEA一顆檸檬青茶2杯88元」、「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾2杯99元」，提醒現萃茶限指定門市販售。

▲▼麥當勞「大麥克家族」限時回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞「大麥克家族」限時回歸了。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞「大麥克家族」回來了，其中，經典大麥克主打雙層牛肉，搭配獨特大麥克醬、生菜等料，而重量級「無敵大麥克」則是肉量再加倍，一共放了4層100%純牛肉，搭配洋蔥、生菜、吉事片、酸黃瓜及大麥克醬，再蓋上帶有奶油香氣的麵包，打造15層的豐富口感。

▲▼麥當勞「大麥克家族」限時回歸。（圖／業者提供）

▲重量級無敵大麥克擁有15層豐富口感。

最後登場的「香雞大麥克」則是採用厚實雙層酥炸雞排作為主角，讓不吃牛的漢堡控也能爽嗑大麥克的經典滋味，即日起至3/14於全門市限時開賣，趕緊衝門市搶吃一波。

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