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「林明溱稱南投單價50萬房是平價宅」　黃建嘉：把自己當土皇帝

▲林明溱兒子林儒彬宣告不選2024，並呼籲民進黨停止造謠、抹黑。（圖／林明溱競選總部提供）

▲國民黨南投立委補選候選人林明溱。（資料照／林明溱競選總部提供）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨指控民進黨南投立委補選候選人蔡培慧失言一事，民進黨21日展開反擊。民進黨副秘書長黃建嘉整理林明溱的「四大心內話」，指控林明溱打從心底瞧不起民眾，且聲稱南投單價50萬元的房子是平價宅，其個性自大傲慢，這次參選就是為了兒子，把自己當「南投土皇帝」，難怪仇恨值越來越高。

黃建嘉表示，第一句心內話，是林明溱曾說「竹山人垃圾自己處理，看他們多厲害。」這是標準的朱門酒肉臭，路有凍死骨，言語中充滿著林明溱對縣民的高傲，與打從心底瞧不起民眾的心態。

黃建嘉說，第二句心內話，是林明溱最近說「2300萬的房子是平價住宅。」他說，林明溱住在南投縣幾乎最貴的地段，每坪將近50萬元，歐式風格、高檔建材、前庭後院，這樣竟然還說自己的豪宅是平價住宅，顯現林明溱「不是黃金不是屋，沒有千萬不是宅」的土豪思維。

黃建嘉表示，第三句心內話，是林明溱解釋其豪宅問題時，說「現在的人嫉妒別人有錢、嫉妒別人厲害」。他認為，這證明林明溱覺得自己擁有大豪宅是合情合理，人民對他的質疑都是因為嫉妒，林明溱身為縣長，卻自豪於自己的財富，甚至還覺得民眾在嫉妒他，顯示他自大、傲慢的個性。

黃建嘉說，第四句心內話，是林明溱曾經「承諾不再參選」。他說，這句心內話，說明了林明溱其實不是很想選，已經想回家含飴弄孫，但因為兒子林儒彬民調太低，初選墊底，深怕林家在南投的權勢被其他人奪走，才被又跳出來參選，參加這次補選，就是為了兒子而選，根本不是為了縣民。

黃建嘉指出，解析這四句林明溱的心內話，就能知道他真的把自己當「南投土皇帝」，囂張傲慢，把南投縣民都當作次等公民，甚至目中無民，也難怪南投鄉親對林明溱的仇恨值越來越高。

▼民進黨副秘書長黃建嘉。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨副秘書長黃建嘉。（圖／記者湯興漢攝）

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