蘇巧慧稱給妹妹586萬因「能力好」　他反批：林明溱兒就不值8萬？

▲前國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

南投縣立委補選候選人、前南投縣長林明溱，遭民進黨指控在2018選舉期間將政治獻金，每個月支出8萬元，給兒子林儒彬，當做薪水，國民黨也反咬民進黨立委蘇巧慧2020選舉時給自己妹妹的設計公司586萬元進行相關活動，蘇巧慧則回應，妹妹是拿過世界大獎的設計師，所有薪資都合法公開透明。對此，前國民黨台北市議員羅智強反批「所以，就蘇貞昌女兒好棒棒？」民進黨如何證明，林儒彬實力不值八萬月薪？

蘇巧慧表示，自己的妹妹是拿過世界大獎的設計師，她的選舉找妹妹的公司幫忙設計文宣、辦活動，所有薪資報酬都如實報給監察院，合法且公開透明，不僅不怕國民黨知道，大家還都可以去查。她強調，而林明溱現在被批評的是拿選舉補助款給小孩蓋豪宅，當縣長時在縣府安插小孩當黑官特助、給免費的主管停車位，國民黨又要混淆視聽來解救林明溱嗎？

對此，羅智強則反批「所以，就蘇貞昌女兒好棒棒？」他表示，林明溱的政治獻金給兒子月薪8萬，蘇巧慧的政治獻金給妹妹586萬，蘇巧慧解釋，給妹妹586萬是因為妹妹能力很好，「那民進黨如何證明，林明溱的兒子能力不值八萬月薪？」他批評，蘇巧慧的妹妹在民進黨執政的機關狂接標案，甚至是「借牌」得標，林明溱的兒子至少潔身自愛，沒有利用父親的權力獲取資源。

羅智強也喊話，要奉勸副總統、民進黨主席賴清德一句話，民進黨2022年的大敗，原因很多，但「綠能你不能」的雙標硬拗，傷害台灣社會的信任，絕對是主因之一，他表示，原本期待賴主席上任後，民進黨能夠洗心革面、就事論事，沒想到還是「換湯不換藥」，他質疑，這就是賴清德想要塑造的民進黨形象？

針對南投縣立委補選，羅智強提到，民進黨候選人蔡培慧在南投每選皆敗，應該要檢討自己。他指出，2012年蔡培慧說過，「瘦肉精解禁不只是單純的公衛議題，背後存在更大的自由貿易壓迫台灣全體人民的問題。在過去自由開放的過程中，台灣只追求GDP的成長，但貧富差距也擴大了，顯見只有少數人從中得利，馬政府意圖以美牛換TIFA，只是再一次地複製這種不公義的經濟模式，將給台灣帶來無可挽救的災難。」

羅智強表示，沒想到後來民進黨要用萊豬來換TIFA，蔡培慧也甘願做幫兇，也就是說，蔡培慧的「理念」都只是為政治利益服務，「這樣的人，怎麼會得到南投鄉親的青睞？」

此外，為澄清政治獻金爭議，林儒彬也宣布，自己不會參與2024區域立委的選舉，且林明溱選完這次補選也不會投入2024立委選舉。