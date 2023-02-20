　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇巧慧稱給妹妹586萬因「能力好」　羅智強批：林明溱兒就不值8萬？

▲▼羅智強宣布參選台北市大安區立委 。（圖／記者黃克翔攝）

▲前國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

南投縣立委補選候選人、前南投縣長林明溱，遭民進黨指控在2018選舉期間將政治獻金，每個月支出8萬元，給兒子林儒彬，當做薪水，國民黨也反咬民進黨立委蘇巧慧2020選舉時給自己妹妹的設計公司586萬元進行相關活動，蘇巧慧則回應，妹妹是拿過世界大獎的設計師，所有薪資都合法公開透明。對此，前國民黨台北市議員羅智強反批「所以，就蘇貞昌女兒好棒棒？」民進黨如何證明，林儒彬實力不值八萬月薪？

蘇巧慧表示，自己的妹妹是拿過世界大獎的設計師，她的選舉找妹妹的公司幫忙設計文宣、辦活動，所有薪資報酬都如實報給監察院，合法且公開透明，不僅不怕國民黨知道，大家還都可以去查。她強調，而林明溱現在被批評的是拿選舉補助款給小孩蓋豪宅，當縣長時在縣府安插小孩當黑官特助、給免費的主管停車位，國民黨又要混淆視聽來解救林明溱嗎？

對此，羅智強則反批「所以，就蘇貞昌女兒好棒棒？」他表示，林明溱的政治獻金給兒子月薪8萬，蘇巧慧的政治獻金給妹妹586萬，蘇巧慧解釋，給妹妹586萬是因為妹妹能力很好，「那民進黨如何證明，林明溱的兒子能力不值八萬月薪？」他批評，蘇巧慧的妹妹在民進黨執政的機關狂接標案，甚至是「借牌」得標，林明溱的兒子至少潔身自愛，沒有利用父親的權力獲取資源。

羅智強也喊話，要奉勸副總統、民進黨主席賴清德一句話，民進黨2022年的大敗，原因很多，但「綠能你不能」的雙標硬拗，傷害台灣社會的信任，絕對是主因之一，他表示，原本期待賴主席上任後，民進黨能夠洗心革面、就事論事，沒想到還是「換湯不換藥」，他質疑，這就是賴清德想要塑造的民進黨形象？

針對南投縣立委補選，羅智強提到，民進黨候選人蔡培慧在南投每選皆敗，應該要檢討自己。他指出，2012年蔡培慧說過，「瘦肉精解禁不只是單純的公衛議題，背後存在更大的自由貿易壓迫台灣全體人民的問題。在過去自由開放的過程中，台灣只追求GDP的成長，但貧富差距也擴大了，顯見只有少數人從中得利，馬政府意圖以美牛換TIFA，只是再一次地複製這種不公義的經濟模式，將給台灣帶來無可挽救的災難。」

羅智強表示，沒想到後來民進黨要用萊豬來換TIFA，蔡培慧也甘願做幫兇，也就是說，蔡培慧的「理念」都只是為政治利益服務，「這樣的人，怎麼會得到南投鄉親的青睞？」

此外，為澄清政治獻金爭議，林儒彬也宣布，自己不會參與2024區域立委的選舉，且林明溱選完這次補選也不會投入2024立委選舉。

ET快訊
快訊／玉山金股利出爐！13年新低　現金殖利率0.77%
強冷氣團攪局228連假　最乾冷「剩10度」時間曝
賓利等紅燈遭追撞！後座「超大咖」　闖禍醉女酒測值曝
快訊／拜登突訪烏克蘭！和澤倫斯基「並肩行走」畫面曝光
快訊／張育成缺席中華隊練習　餅總曝原因
快訊／ATT大直店宣布熄燈！　最後營運日曝
台灣「TOYOTA全新入門休旅」現蹤！　望取代Yaris
快訊／下班注意！國1追撞翻車　回堵5公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

8縣市未跟進代理教師全年聘期　范雲籲做該做的事

夏立言訪中不提「一中各表」　民進黨：是蠢還是壞？

蔡英文明接見美國眾議員訪團　深談台美4大議題

蘇巧慧稱給妹妹586萬因「能力好」　他反批：林明溱兒就不值8萬？

誰抄誰？柯建銘酸時力跟抄　邱顯智：我是余正煌很無奈

請辭北市府發言人職務　羅旺哲：真的是因為身體出狀況

吳欣岱痛批夏立言「政治掮客」　曝有民眾怒問：難道無法可管？

何志偉放砂畫影片外流　游錫堃：無法阻止送紀律委員會

「小芸沒被約談」　郭正亮爆陳宗彥案內幕：不寒而慄

快訊／普發現金特別條例保留4條文　立院明表決大戰

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

京都街頭成「溜冰賽場」　遊客下坡滑到崩潰！

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

8縣市未跟進代理教師全年聘期　范雲籲做該做的事

夏立言訪中不提「一中各表」　民進黨：是蠢還是壞？

蔡英文明接見美國眾議員訪團　深談台美4大議題

蘇巧慧稱給妹妹586萬因「能力好」　他反批：林明溱兒就不值8萬？

誰抄誰？柯建銘酸時力跟抄　邱顯智：我是余正煌很無奈

請辭北市府發言人職務　羅旺哲：真的是因為身體出狀況

吳欣岱痛批夏立言「政治掮客」　曝有民眾怒問：難道無法可管？

何志偉放砂畫影片外流　游錫堃：無法阻止送紀律委員會

「小芸沒被約談」　郭正亮爆陳宗彥案內幕：不寒而慄

快訊／普發現金特別條例保留4條文　立院明表決大戰

妻子是里長...桃園男拖欠15萬稅金罰鍰　執行署一招搞定

出事了阿伯！騎車驚見「抹茶汁滴到外套」　鳥奴淡定：家常便飯啦

差45歲！蔡振南演高中生「親熱互動」項婕如超害羞

38歲「國寶級童星」驟逝！　好友前天才碰面…悲痛證實：太突然了

求職囚禁釀3死「茶董」看守所吃胖胖　法庭上diss法官對話全曝

昔新北房價落後區奮起追新板　剛需買方出籠議價

不愛吃菜「用水果取代」熱量差近3倍！長期吃下場曝

少棒時挨宋文華全壘打受挫　宋成文棄投從打闖韓職

才剛誇梁詠琪美！DJ私下變臉批「唱得差」　公開道歉了：很支持她

快訊／玉山金股利配0.6元！13年新低　現金殖利率0.77%

詭異！客廳黑狗對空氣狂吠　下秒突往後彈飛「項圈被摘下」

政治熱門新聞

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

政院23日拍板「北北基桃1200元月票」　中南部推千元以下月票

台啤助教引爆鬥毆　球迷怒「不是第1次」

快訊／北市發言人羅旺哲以「健康因素」提請辭　蔣萬安2度慰留

快訊／北市發言人羅旺哲3度請辭獲准　副秘書長王秋冬兼任

《美麗島民調》出爐！2024總統三腳督各種組合　賴清德都勝出

傳國民黨初選大局條款　徐弘庭這樣說

蘇貞昌表態「挺賴清德當下一任總統」：不讓台灣變下個香港

費鴻泰、徐巧芯初選誰勝出？　他揭國民黨內最新民調

「郭台銘回黨大家應歡迎」！　王金平：現在最強的以後未必最強

賴清德3槍「自斷手臂」　政壇潔癖如何拆彈？

被問「大局條款」卡徐巧芯？　費鴻泰爆氣：我是當事人嗎

完成進香行！柯：沒選舉時就沒仇恨

鄭文燦巡視賣場稱不缺蛋　鍾沛君貼「掃光照」狠打臉

更多熱門

相關新聞

國民黨踢爆蔡培慧5大爭議　「敢不敢承諾選輸不去中央當官？」

國民黨踢爆蔡培慧5大爭議　「敢不敢承諾選輸不去中央當官？」

國民黨今（20）日上午召開「拒投黨意立委、蔡培慧不顧人民五大爭議大公開」記者會，列舉民進黨南投縣立委補選候選人蔡培慧五大爭議，包括力挺萊豬、砍七天假、阻擋BNT疫苗等，呼籲選民拒投不顧人民的蔡培慧！國民黨發言人蕭敬嚴並質疑，國民黨提名候選人林明溱已承諾不再選，蔡培慧敢不敢承諾選輸不去中央當官？

民進黨揭林明溱「10惡」　炫富、看診插隊入列

民進黨揭林明溱「10惡」　炫富、看診插隊入列

賴清德：讓蔡培慧為南投爭一口氣

賴清德：讓蔡培慧為南投爭一口氣

傳藍營初選納大局條款　羅智強表態反對：何謂「大局」人民判斷

傳藍營初選納大局條款　羅智強表態反對：何謂「大局」人民判斷

林明溱看診插隊　綠酸：連看醫生也要有特權？

林明溱看診插隊　綠酸：連看醫生也要有特權？

關鍵字：

林明溱南投縣林儒彬蘇巧慧政治獻金羅智強

讀者迴響

熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

揪同名同姓到貳樓用餐全桌5折

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

襪子要分開洗？他洗衣1舉被狂唸　過來人曝後果

威力彩頭獎飆7億！「2生肖」財運旺　3大中獎撇步曝光

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

即／鄭明典：嚴重境外移入空污來了

下波冷空氣更強　228連假天氣曝

更多

最夯影音

更多
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面