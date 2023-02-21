「林明溱承認拿選舉補助款買豪宅」　民進黨：投他等於幫他兒再買一棟

▲民進黨召開記者會，針對林明溱豪宅案提出五大疑雲。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨南投立委補選候選人林明溱買豪宅議題，民進黨發言人黃彩玲、南投縣議員沈夙崢21日公布林明溱私下與友人談豪宅的錄音黨。黃彩玲也在記者會上提出「五大疑雲」，她認為，林明溱承認自己是拿選舉補助款買豪宅，所以投林明溱一票就是幫他兒子再買一棟豪宅。

黃彩玲上午偕同南投縣議員沈夙崢召開記者會，公布林明溱私下與友人談豪宅的錄音檔，黃彩玲質疑，林明溱對外不斷跳針說他的豪宅只需要2300萬，是用選舉補助款買的，一切合法，但依據錄音檔內容就證明林明溱的說法避重就輕、漏洞百出。因此，她呼籲林明溱，應該立刻出面說清楚。

另外，沈夙崢也指控，林儒彬不但從父親林明溱的政治獻金的小金庫中每個月爽領8萬元，還跟妻子藍君瑜刻意以「政治獻金」名義捐款給父親，意圖就是逃稅。她指出，依據政治獻金法第27條第2款規定，擬參選人之子女、若收受政治獻金，屬於違法行為，林儒彬身為參選人子女，雖沒有直接收受政治獻金，卻直接拿參選人林明溱的政治獻金當生活費，恐有違法疑慮。

此外，沈夙崢表示，林儒彬除了連續8個月拿林明溱的政治獻金小金庫來當生活費外，還反捐10萬元給林明溱作為政治獻金，主要就是透過捐贈政治獻金可以申報免稅額，也就是拿爸爸給的錢，再次假意捐給爸爸，以作逃稅之用，實在離譜。

對於林明溱的豪宅議題，黃彩玲也提出「五大疑雲」，要求林明溱出面說明。第一，林明溱2022年9月15日說過，他的豪宅不會超過1500萬元，現在卻又說豪宅實價登錄是2300萬。價差800萬，到底哪一個價錢才是真的？會不會下個月又坦承其實是3000萬。黃彩玲說，第二，林明溱承認他就是拿選舉補助款買豪宅，所以投林明溱一票就是幫他兒子再買一棟豪宅？

黃彩玲表示，第三，林明溱自己說他的豪宅價錢2300萬、地坪50坪，這樣算起來一坪就是46萬。依照縣府資料，全縣帝王，最黃金的地段是一坪54萬，而林明溱的豪宅一坪46萬。她認為，林明溱的豪宅根本是黃金店面等級，卻自稱是平價住宅。原來在林明溱眼中，不是黃金不是屋？

黃彩玲指出，第四，林儒彬是靠爸族，靠爸爸買豪宅、靠爸爸用政治獻金給每個月8萬薪水，請問林明溱，南投縣民的平均薪資多少錢？連兒子一半都不到，是照顧縣民還是只寵愛兒子？

黃彩玲表示，第五，林明溱只說一棟豪宅，真的只有一棟嗎？如果有第二棟，請問林明溱的錢從哪裡來？如果有第二棟，請問要不要退選？她批評，林明溱雖然大動作召開記者會狡辯其豪宅的金流來源，但避重就輕，針對以上疑點通通都略過不說，謊言也掩蓋不了林家皇宮豪宅聳立在南投市區的事實。