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超商最新「太妃糖奶茶」！香甜滋味太療癒　加碼吃滷味新食材買4送1

▲▼7-11滷味。（圖／7-11提供）

▲7-11滷味推出全新7款獨家食材。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／台北報導

228連假即將到來，許多民眾皆已規劃出門玩，而超商為了備戰連假出遊人潮，除了增加備貨量之外，還推出最新7款滷味食材，一次爽吃香蔥肉捲、雞肉丸等獨家食材，且冷藏飲品還有限定新品「太妃糖奶茶」，入口是香醇又甜美的滋味。

因應228連假出遊商機，7-11風景區、交通轉運門市積極備戰，針對CITY飲品、自助區熱食、飲料等商品加強備貨，其中「星級饗宴-滷味」將在2/22起推出7款獨家食材，為香蔥肉卷、雞肉丸、三角油豆腐、虱目魚丸、海鮮丸、手工高麗菜捲及日式魚豆腐，至3/21前還可享滷味全品項買4送1，讓民眾出遊不方便買食物也不會餓到。

吃滷味配飲料更爽，7-11即日起開賣獨家冷藏飲品「OPEN將太會妃奶茶」，錫蘭紅茶搭配奶茶，再以太妃糖甜味點綴，每一口都充滿幸福感，且包裝還是粉色系搭配超萌OPEN將大氣球造型，今（20）日起至3/21止還能享單件32元、2件59元優惠。

▲▼open將太會妃奶茶。（圖／記者周姈姈攝）

▲限定新品「OPEN將太會妃奶茶」喝得到奶茶的香濃以及太妃糖的香甜。（圖／記者周姈姈攝，下同）

另外，7-11自即日起至3/31止還推出「OPEN!飛翔紀念版周邊預購」，共有3款立體icash2.0以及3款造型小抱枕，每款都可愛又實用；2/28前還有限量「OPEN!飛翔紀念版NFT」，購買成功可取得賦能，內含1張OPEN!飛翔紀念版NFT（隨機出現1款） 、3款OPEN!飛翔紀念版icash2.0套組、OPEN!飛翔紀念版公仔，並加碼抽1組最大獎88888點OPENPOINT點數，以及額外抽出100組幸運兒送2023大氣球遊行搖滾區專屬雙人座位，可近距離觀賞OPEN將大氣球強勢回歸。

▲▼open將太會妃奶茶。（圖／記者周姈姈攝）

▲OPEN!飛翔紀念版一系列周邊，即日起至3/31止開放預購。

▲▼麥當勞「大麥克家族」限時回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞「大麥克家族」限時回歸了。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞「大麥克家族」回來了，其中，經典大麥克主打雙層牛肉，搭配獨特大麥克醬、生菜等料，而重量級「無敵大麥克」則是肉量再加倍，一共放了4層100%純牛肉，搭配洋蔥、生菜、吉事片、酸黃瓜及大麥克醬，再蓋上帶有奶油香氣的麵包，打造15層的豐富口感。

▲▼麥當勞「大麥克家族」限時回歸。（圖／業者提供）

▲重量級無敵大麥克擁有15層豐富口感。

最後登場的「香雞大麥克」則是採用厚實雙層酥炸雞排作為主角，讓不吃牛的漢堡控也能爽嗑大麥克的經典滋味，即日起至3/14於全門市限時開賣，趕緊衝門市搶吃一波。

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