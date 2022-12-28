嘉義縣表揚為民服務優良員警 　打造最安全宜居城市





▲▼ 嘉義縣警察局表揚「為民服務優良員警」6件7人 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局員警於大選選舉期間，除加強端正選風及淨化社會治安，全力查察賄選、防制暴力，遏止賄選、暴力、賭盤及假訊息等介入選舉之不法行為外，尚需加強勤務維護各候選人人身安全。員警勤務加重外，對於民眾平日所遇到的困難與問題，仍能秉持服務理念，熱心積極協助，深受民眾的讚揚，有效型塑警察優良形象，警察局同仁除打擊犯罪，維護治安外，亦利用各項勤務作為，深入縣內各角落服務民眾，遇有急難事件均以積極的態度及時給予協助，以友善的作為打造嘉義縣成為最安全、最宜居的城市。

警察局利用局務會報機會，公開表揚為民服務績優的員警，計有

一、朴子分局港墘聯合所副所長王昭明:破門搶救病危獨居老人生命 深獲家屬讚揚

二、水上分局中莊聯合所警員侯凱文:執勤發現昏厥路旁老翁 警即時救助送醫

三、中埔分局公田派出所警員黃弘毅:深夜山區協尋尋獲失智老翁助其返家

四、竹崎分局竹崎派出所警員簡安磬:深夜尋獲83歲失智受傷老翁並協助就醫

五、竹崎分局阿里山派出所警員陳柏維:警消協力背負受傷女登山客下山就醫

六、竹崎分局阿里山派出所副所長徐振科及警員張育瑋:深夜長達8小時救援高山症發作登山客就醫等6件7人。