嘉義縣測速王出爐！去年舉發2.2萬件　阿婆灣增設測速桿...限速40

▲嘉義縣111年超速取締件數，159線水月橋測速照相桿4,987件奪冠 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣現有測速照相桿20處，去（111）年共舉發超速違規2萬2,341件，其中以159線(南壇段水月橋）舉發4,987件最多、台19線73.1K(六美國小)2,534件次之、台1線277.51K(水上南靖段)2,304件排行第三。

交通隊分析，159線(南壇段水月橋)測速照相桿自設置以來，取締件數均居高不下，係因該路段為新港與北港地區間重要聯絡道，車流量較大，限速60公里，且道路筆直，駕駛人易踩油門加速，致車速超過70公里而被拍照取締。

嘉義縣去年在中央經費補助下，增設10處路口多功能科技執法設備，自11月起加入交通執法行列，至年底共舉發違規4,115件，其中以民雄鄉台1線與中山路/工業一路口舉發1,899件最多，太保市159線與嘉64線路口舉發659件次之，中埔鄉忠義路與大義路口舉發550件再次之。

上揭科技執法所偵測舉發違規項目，除超速、闖紅燈(含紅燈右轉)外，以「不遵守標誌標線號誌指示行駛」607件最多，「在多車道左轉彎不先駛入內側車道」308件次之。

另為積極防制台3線重機交通事故，嘉義縣警察局自去年4月起針對澐水至大埔路段展開加強執法作為，密集實施「監、警、環」聯合稽查、移動式測速、反制追焦熱點、行動巡航蒐證等多元勤務措施，以精準執法方式，強力取締無照(越級)駕駛、超速、跨越雙黃線及不當連續超車等違規，經統計交通事故件數已較110年同期降低27%，成效顯著。

為防制危駕、保護用路人安全並落實全天候速度管理，進一步強化事故防制效能，業於鄰近阿婆灣的305.8K處完成設置固定式雷達測速照相桿，並在今年1月10日啟用執法，警方特別提醒用路人行經該路段時，請確實依照規定速限(40公里)行駛，切勿有飆速、壓車等危險駕車行為，以免超速受罰。