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社會 社會焦點 保障人權

雙北小黃1年遭舉發違規13萬件　違規前三名項目曝光

▲▼計程車為了趕排班，在馬路上無敵大迴轉，造成機車閃避不及撞上，騎士送醫意識模糊。（圖／記者游宗樺攝）

▲日前有計程車為了趕排班，在馬路上無敵大迴轉，造成機車閃避不及撞上，騎士送醫意識模糊。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

計程車是交通毒瘤嗎？由於部分計程車常為趕著載客，有時因違規停車、超速等原因被民眾詬病，甚至因危險駕車方式引起民眾反感。雖然多數小黃運將謹守交通規則，但仍有不少網友曾在論壇發文抱怨遇到劣質計程車駕駛，或將行車記錄器畫面上網公開。根據雙北警方統計，2021年雙北共舉發逾13萬件計程車違規。

警方統計，計程車違規樣態多為違規停車、未依規定使用燈光、超速、不依規定變換車道等，雙北警方針對營業客車開罰件數，2021年雙北共舉發超過13萬件。

▲▼汐止計程車鬼切左轉，重機女騎士閃避不及撞上昏迷。（圖／記者游宗樺攝）

▲日前汐止一輛多元計程車違規左轉，重機女騎士撞上送醫一度命危。（圖／記者游宗樺攝）

根據台北市警察局統計，以2021年數據為例，計程車違規案件量前三名分別為「超速」1萬6771件、「轉彎或變換車道不依規定 」1萬866件、「未依規定使用燈光」9401件，在總取締量6萬4297件中，光超速就佔了計程車違規量的26%。

而就新北市警察局統計數據，2021年營業小客車的交通違規量總計為6萬8228件，違規樣態前三名分別為違規（臨時）停車、未依規定使用燈光及超速。針對計程車的違規樣態，警方呼籲，無論車種均須遵守交通規則，遇到行車糾紛切勿與對方直接發生衝突，請即刻報警確保權益。

為因應物價上漲，北北基（台北、新北、基隆）地區計程車價格，在凍漲8年後調漲，2023年4月起，起步價格從70元調漲到85元，停等秒數也從80秒跳錶縮短為60秒，1月17日至1月29日的過年期間，也將加價30元。

有計程車駕駛表示，除了北北基外，外縣市的計程車價格都有上調，長期下來造成「同工不同酬」現象，內心難免感到不平衡，加上通膨下，各類物價都有上調，因此有聽到很多同行也在抱怨，實質收入下降很多。

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