快訊／警察密錄器破功！2男1女涉毒被當庭獲釋　法官：違法逮捕

▲台北法院認為警方在沒有其他可疑前題下，搜索查獲民眾持有毒品進而逮捕的過程不合法。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

宋姓男子因違反交通規則引起巡邏警察注意，警方依法查驗宋男與同車蔡男、馮女後，赫然發現有毒品包，當場將3人都以毒品現行犯身分逮捕帶回警局，但2男1女抵死不從，聲請提審，台北地院法官調閱警方密錄器，剛好都沒有錄到宋男同意搜索的畫面，因此裁定認為逮捕不符法定程序，2日傍晚裁定當庭釋放3人。

據了解，宋姓男子是在2日凌晨開車行經台北市林森北路時，因停等紅燈時超越停止線，當時值勤經過的警員以交通違規為由，要求宋男下車，同時查驗車上的蔡男、馮女身分，發現3人都有毒品前科，因此基於合理懷疑，要求宋男查看背包，結果在保溫瓶下方暗格發現疑似毒品包，立刻以現行犯身分逮捕3人並搜索車內其他地方。

▲宋男等3人因交通違規遭警攔查被發現疑似藏有毒品。（圖／讀者提供）

馮女遭逮後喊冤，她不知到那包東西是什麼東西，是朋友下車時丟給她，她隨手塞進包包內，其他2男也否認持有毒品，宋男更質疑警方只是因為交通違規盤查他，在沒有其他犯罪可疑前題下，就未經他同意違法搜索背包，3人都要求聲請提審。

台北地院開庭詢問值勤警員，以及遭逮民眾，雙方對搜捕過程各執一詞，只能請警方提供盤查時的密錄器當作證據，沒想到現場的3支密錄器，竟然有2支壞掉了，只有1支錄下3段畫面，裡面又都沒有錄到宋男同意接受搜索的畫面，法官因此認定，警方查獲到疑似毒品包，進而逮捕的程序，不合法律程序，當庭裁定將這2男1女釋放。