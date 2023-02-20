做完豐唇手術「離奇腫脹快爆炸」　18歲妹腫成豬頭網看傻：你哪位

▲女子手術後嚴重過敏，五官腫到變形。（圖／翻攝自TikTok ／emmaxc__）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州18歲女子艾瑪(Emma Cornett)進行豐唇手術後，發現嘴唇突然離奇腫脹，不但腫到感覺快爆開，整張臉也跟著腫成豬頭，後來甚至嚴重到眼睛張不開、也無法說話，讓她快嚇死，誇張經歷在網路上獲得1千多萬人點閱。

艾瑪在TikTok表示，她去年12月29日預約當地美容診所進行豐唇手術，然而手術後約半個小時，發覺嘴唇變得愈來愈腫脹，後來甚至嚴重到無法說話，「剛開始腫脹時我沒有太在意，因為以為這是正常現象，可是隨著時間過去愈腫愈誇張，感覺我的嘴唇快爆炸了」。

從影片中可看到，艾瑪的嘴唇不但離奇腫大，從側面看起來好像鴨子嘴，後來連眼睛和整張臉也開始變腫，看起來和她手術前的樣子判若兩人。她表示，「我隔天醒來發現我整張臉很腫，導致無法張開眼睛，打電話去診所他們只說這很正常」。

艾瑪嚇得後來前往醫院就醫，被告知可能是過敏反應，所幸依指示服用抗過敏藥後，臉總算慢慢恢復原樣，讓她無奈表示，「雖然臉恢復原樣，可是我發現嘴唇消腫後，看起來和手術前沒什麼差別」。

艾瑪的悲慘故事讓她獲得1千多萬人次點閱，許多網友都被她的照片嚇到表示，「天啊，看起來超級嚴重」、「完全認不出來，你哪位啊」、「希望這是第一次也是最後一次」、「如果我變成這樣，我會嚇死」、「抱歉我笑出來了，很高興看到你現在好多了」。