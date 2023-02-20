桃檢偵破歷年陸上最大宗毒品運輸案　1.5噸毒品下月銷毀

▲行政院院長陳建仁肯定桃園地檢署檢方偵破陸上最大宗毒品運輸案。（圖／桃園地檢署提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園地檢署在去年9月破獲史上最大宗大麻種植場後，溯源查緝追三層於今年再查獲陸上運輸之毒品數量為歷年之最，逮捕羅姓男子等7人，並扣得愷他命 1,205 包(總毛重 1,259 公斤)、甲基安非他命 228 包(總毛重 238 公斤)共計 1,497 公斤，經檢察官密集偵查於昨日偵結，將被告羅男等7人涉犯毒品危害提起公訴，並考量被告等人犯罪手法狡猾、多處設置斷點，且查獲毒品數量甚鉅，建請法院從重量刑並繼續羈押，近1500公斤毒品則於下月委由環保局銷毀。

桃園檢方表示，檢察官先於去年11月1日查獲另案販賣運輸第二、三級毒品案後，持續溯源查獲第二層毒品供給者，再繼續向上追查，進而查獲本案第三層毒品供給者羅男等7人，考量本案查獲毒品數量甚鉅，所需保管人力、設施等成本及風險甚高，檢察官依毒品危害防制條例將於3月10 日，委由桃園市政府環境保護局協助辦理毒品銷燬。

對於桃園地檢署陳映妏檢察官率領緝毒團隊溯源追緝偵破國內歷年陸地上最大毒品運輸案，行政院院長陳建仁在記者會中給予肯定及慰勉，並期許持續強化緝毒工作。