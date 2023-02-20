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用千萬遊艇運毒！搜出800公斤K他命　選前之夜拚入境4嫌收押

▲▼跨國運毒集團在選前之夜，於高雄海域遭逮。（圖／記者黃哲民翻攝）

記者黃哲民、翁子皓／高雄報導

法務部調查局南部地區機動工作站接獲有跨國毒品集團以遊艇走私毒品的線報後，成立專案組調查，在2022年11月25日九合一大選的選前之夜，於高雄外海發現遊艇。海巡隊在遊艇上查扣800公斤K他命，船上4人全被聲押獲准，而價值千萬的遊艇，將近期進行拍賣。

▲▼跨國運毒集團在選前之夜，於高雄海域遭逮。（圖／記者黃哲民翻攝）

法務部調查局南部地區機動工作站日前獲報，國內有毒梟集團以千萬元購入高速遊艇水瓶座號（AQUARIUS 1）且以境外人頭為船主，聘用沈姓毒品通緝犯為毒品押運人員，續僱用大陸籍船長、船員，並頻繁更換船名，長期跨國航行而不靠港等方式躲避查緝，計劃運輸大量毒品來台牟利。

▲▼跨國運毒集團在選前之夜，於高雄海域遭逮。（圖／記者黃哲民翻攝）

調查局南機站得知上情，即報請高雄地檢署檢察官王建中指揮偵辦，並與海巡署艦隊分署第五海巡隊、高雄市政府警察局苓雅分局、鼓山分局、財政部關務署高雄關等單位成立專案組共同查緝。

▲▼跨國運毒集團在選前之夜，於高雄海域遭逮。（圖／記者黃哲民翻攝）

專案組查知水瓶座遊艇在2022年7月間，因引擎故障到泰國維修，並與境外毒品貨源約定以泰銖100元鈔票序號為信物，在同年11月18日左右接運大批毒品返台，總航程達1200海浬。

▲▼跨國運毒集團在選前之夜，於高雄海域遭逮。（圖／記者黃哲民翻攝）

水瓶座遊艇2022年11月25日選前之夜，於高雄外海20海浬處以繩索拖行放置毒品的救生艇筏，伺機接駁。專案組發現水瓶座遊艇後，派遣第五海巡隊緝私艦艇上前鳴笛要求登檢。不料，水瓶座船長見狀，斬斷拖行繩索並以蛇行方式企圖逃逸，但最後仍被海巡隊登檢，800公斤走私的K他命毒品遭緝獲，船上的沈姓毒品押運人員、大陸的船長與2名大陸籍船員也遭逮捕，經訊問後聲押獲准，而遭查扣的水瓶座號遊艇，檢方將近期進行拍賣。

▲▼跨國運毒集團在選前之夜，於高雄海域遭逮。（圖／記者黃哲民翻攝）

調查局表示，跨國毒梟集團誤認九合一大選選前之夜是國內治安缺口，全國各司法警察機關及檢察官全力投入選舉查察賄選，無暇查緝毒品走私案件，殊不知法網難逃，終遭繩之以法。調查局為強調政府毒品零容忍政策，將持續貫徹「拒毒於彼岸、截毒於關口、緝毒於內陸」之目標，並結和警方、海巡等緝毒單位之工作量能，有效查緝重大毒品犯罪，全力落實防毒、拒毒、緝毒，還給民眾一個純淨無毒的生活環境。

▲▼跨國運毒集團在選前之夜，於高雄海域遭逮。（圖／記者黃哲民翻攝）

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