桃市府「聯合擴大性臨檢專案」勤務　桃警：展現除暴掃毒決心

▲桃園警方會同市府經發局等局處昨晚同步針對舞廳等治安顧慮場所強力臨檢，圖為警方執行掃蕩車隊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警察局於昨（17）日晚間配合市府經濟發展局、消防局等各局處實施「聯合擴大性臨檢專案」勤務，針對舞廳、夜店、汽車旅館等治安顧慮場所強力臨檢掃蕩稽查，總計查獲各類案件1107件共1236人持有槍毒及其他刑案，另還起獲槍枝3把、子彈27發、毒品8.342公斤，展現桃市府團隊維護市民安全決心。

▲桃園警方會同市府經發局等局處昨晚同步針對舞廳等治安顧慮場所強力臨檢，全程都有監控。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市長張善政於2月7日首場治安會報上，特別指示警察局應與市府各局處橫向合作，加強維護社會治安，桃市警察局於2月13日至17日配合警政署執行「除暴掃毒專案行動」外，昨晚由警察局統合市府教育、社會、都發、消防局等局處組成聯合稽查小組，針對轄區舞廳、夜店、汽車旅館等治安顧慮場所強力臨檢掃蕩稽查，由桃園市警局局長吳坤旭親自指揮執行專案掃蕩。

▲桃園警方會同市府經發局等局處昨晚同步針對舞廳等治安顧慮場所強力臨檢，起獲大批毒品、改造槍枝、子彈等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經過專案掃蕩取締稽查，總計查獲治平案件1件6人、毒品案件113件121人、毒品重量8.342公斤、非法槍械案件3件5人、查獲非制式槍枝3支、子彈27顆、緝獲重要逃犯共47人，各類案件總計1107件1236人，成果豐碩。



桃園市警局長吳坤旭指出，查緝毒品為當前治安重點工作，未來將將不定期執行專案臨檢，以新世代反毒策略，朝以「人」為中心追緝毒品源頭，以「量」為目標消弭毒品存在，透過全面掃蕩、查緝，還給市民乾淨、活力與安全之生活環境。