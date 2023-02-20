戰鬥民族也怕台灣行人地獄　俄女自助旅行曝「這裡開車超凶」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣交通先前被國際媒體認證為「行人地獄」，引起民眾討論。來自俄羅斯的Lena日前獨自前往雲林北港朝天宮自助旅行，她發現「這裡的人開車好危險，超凶的」，而且沒有人行道，所以走路都要小心一點。

▲Lena在影片一開頭便提到台灣交通問題。（圖／翻攝自YouTube／旅遊真台灣Travel North Taiwan）

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YouTube頻道「旅遊真台灣 Travel North Taiwan」日前發布影片，分享成員Lena獨自前往雲林北港朝天宮自助旅行的過程，雖然因為疫情關係沒有如願住到香客大樓，但也體驗了犁炮文化（台灣三大炮之一）、吃到在地人推薦的銅板美食，還受到許多熱情民眾的幫助，讓她覺得很暖心。

然而，Lena也在影片開頭提到，她發現雲林人開車好危險，而且沒有人行道，行人要走在車道旁邊，「然後這裡的人開車超凶的，機車騎超快，完全不會等你過馬路」，她只好走得更靠近路邊一點，「要小心一點」。

影片公開之後，吸引許多網友留言討論，尤其是針對交通的部分，大家紛紛留言感嘆，「台灣的交通確實還有非常大一段路要走」、「我是雲林人，去雲林一定要小心車」、「讓外國朋友一起體驗行人地獄」、「台灣交通真的很恐怖」、「看來行人地獄不是日本人講講而已」、「真的不好意思，台灣的交通再一次丟臉丟到國際了」。