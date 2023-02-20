雲林通緝犯現身鬧區遭圍捕　友人拉扯員警被噴辣椒水壓制

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮鬧街上昨（19）日有民眾發現可疑人士閒逛，立即通報警方前往查看，西螺派出所派出2名警員到場，經確認其為轄內黃姓30多歲通緝犯，在通報警網圍捕下，犯嫌雖呼叫身旁友人阻擋，仍不敵優勢警力，狂奔追捕並以辣椒水順利將通緝犯逮捕歸案，其陳姓友人依妨害公務罪嫌移送。

▲通緝犯與友人拔腿竄逃，仍不敵優勢警力遭逮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



西螺警分局說明，昨日上午接獲民眾反映發現可疑人士，轄區派出所警員立即前往查看，發現該名男子為轄內黃姓通緝犯，其身旁有一名友人陪同，當機立斷報請線上警網支援警力，犯嫌見警方抵達盤查時，隨即伺機閃避、逃逸，且急呼陳姓友人攔住盤查警員，陳男當場與警員發生拉扯，為避免衝突持續，警員向陳男嫌噴射辣椒水壓制，黃姓通緝犯亦在狂奔約百餘公尺後，遭警方順利逮捕。

▲身穿白衣之通緝犯見警方上前盤查即伺機閃避逃逸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局表示，黃姓通緝犯及陳姓男子隨後由支援警力協助逮捕並帶案偵辦，陳男訊後依妨害公務罪嫌移送，西螺警分局強調，繼上週查獲田間職業賭博場所後，再次由社區友善通報網建功查獲通緝犯，警方持續落實「清源專案」及「社區警政再出發」運用警民合作使各類犯罪分子無所遁形。同時也呼籲，民眾如發現周遭有任何可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繫，警方將立即派員查處。

▲警方以優勢警力追回通緝犯及其妨害公務友人，一併逮回送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）