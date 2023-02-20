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續辦雙城論壇？蔣萬安指示林奕華負責　認同兩市交流「有不錯貢獻」

▲▼上海市台辦副主任李驍東拜會台北市政府，市長蔣萬安親自接待。（圖／台北市政府提供）

▲上海市台辦副主任李驍東拜會台北市政府，市長蔣萬安親自接待。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

上海市台辦副主任李驍東18日率團來台進行為期3天的台北市政參訪與台灣燈會行程，最後一天到台北市政府拜會台北市長蔣萬安，但蔣萬安提前30分鐘離席，由台北市政府副秘書長王秋冬轉述會議內容，包括蔣萬安指示，副市長林奕華進行上海雙城論壇聯繫與溝通。

蔣萬安9時10分左右到達市政大樓11樓接待室，面對媒體提問時僅表示「謝謝」；李驍東一行人則於上午9時19分抵達市政大樓11樓，也未回應媒體提問，市府方面由副秘書長王秋冬出面接待，兩人握手合照後便一同步入接待室，該場市政交流行程約於9時30分開始進行至10時30分，中途蔣萬安在10時提前離席，趕往12樓開原住民運動會會議。

▲▼蔣萬安與上海台辦李驍東一行人於市府會面，蔣萬安因另有行程中途離席。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安與上海台辦李驍東一行人於市府會面，蔣萬安因另有行程中途離席。（圖／記者李毓康攝）

針對與上海團交流內容，王秋冬於10時40分出面轉述，訪談過程中一切都很順利，雙方就城市交流部分有一些談論，包括文化、體育、觀光上的交流等，過程中蔣萬安提及上海連續7年支持燈會活動，所以按照慣例致贈感謝狀，感謝上海對於台灣燈會在台北的支持，並互贈紀念品，蔣萬安贈送代表燈會的台灣瓷盤，上海回贈2本上海旅遊冊、玉佛寺佛茶。

王秋冬提及，上海團有提到過去2市交流的一些經驗，包括台北市1999一碼通對市民服務的便利性，回到上海創立12345一碼通，還有垃圾不落地等政策，但因蔣萬安於10時要進行重要會議，所以後續由副市長林奕華接待，並就交流經驗做交換意見，例如北流、北藝等文化交流，以及體育部分的雙法看法，期待未來有更好機會，創造更好的交流結果。

▲▼上海台辦李驍東一行人前往北市府拜會。（圖／記者李毓康攝）

▲上海台辦李驍東一行人前往北市府拜會。（圖／記者李毓康攝）

被問到有無討論今年是否續辦雙城論壇？王秋冬表示，會談過程中，雙方也就雙城論壇過去經驗做分享，認為雙城論壇對兩個城市交流有些不錯貢獻，所以蔣萬安已指示，由林奕華進行後續聯繫跟溝通。

由於今年台北上海雙城論壇輪到上海方主辦，媒體追問蔣萬安是否會去雙城？王秋冬說，這部分在該會議中沒討論到，但對方有提起此事，整個工作團來的過程中，感受到台北市接待非常用心，之後由林奕華聯繫溝通後，會出來一些政策，但目前還沒有新的進程。

▼台北市政府副秘書長王秋冬出面受訪 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市政府副秘書長王秋冬出面受訪 。（圖／記者李毓康攝）

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