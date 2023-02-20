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上海團訪北市府！蔣萬安接待30分鐘提前離席　李驍東讚蔣：非常好

▲▼蔣萬安與上海台辦李驍東一行人於市府會面，蔣萬安因另有行程中途離席。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安與上海台辦李驍東一行人於市府會面，蔣萬安因另有行程中途離席。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

上海市台辦副主任李驍東18日率團來台進行為期3天的台北市政參訪與台灣燈會行程，最後一天到台北市政府拜會台北市長蔣萬安，蔣萬安面對媒體鏡頭時僅表示「謝謝」，且提早30分鐘離開會議；李驍東則是態度客氣，被問及覺得蔣萬安如何，表示「非常好」。

台北市政府邀請上海市台辦副主任李驍東等6人來台，日前獲陸委會批准，但要求採「低調、單純、安全」原則下進行交流；但只見台北市政府對於上海團行程保密到家，第一天行程宛如與媒體「躲貓貓」，所有行程皆提早1至2小時，連原本應在晚上觀賞上海花燈，改成傍晚就提前進行，被大量媒體披露、市議員批評後，第二天、第三天才照原定計畫走。

李驍東20日上午到台北市政府拜會蔣萬安，蔣萬安9時10分左右到達接待室，但面對媒體提問，僅表示「謝謝」。李驍東一行人則於上午9時19分抵達市政大樓11樓，也未回應媒體提問，而市府方面由副秘書長王秋冬出面接待，兩人握手合照後便一同步入接待室，該場市政交流行程約於9時30分開始進行。

▲▼上海台辦李驍東一行人前往北市府拜會，市府方由副秘書長王秋冬出面接待。（圖／記者李毓康攝）

▲上海台辦李驍東一行人前往北市府拜會，由北市府副秘書長王秋冬（左）出面接待。（圖／記者李毓康攝）

據了解，出席這場座談的有台北市長蔣萬安、副市長林奕華、副秘書長王秋冬、市府參議楊慶輝、觀傳局長陳淑慧、文化局長蔡詩萍；上海方面則是李驍東、上海市台辦聯絡處長徐晧、上海市台辦聯絡處副處長孫宜昌、上海市台辦交流處副處長孫靖超、上海市文化和旅遊局主任科員嚴安婕、上海市文化和旅遊局巡視員沈超。

蔣萬安於10時左右提前離開接待室，趕赴市政大樓12樓開與原住民運動會相關內容的會議，面對媒體詢問為何提早離開等問題，蔣萬安並未正面回應。

而李驍東一行人則在10時30分離開，被問到與北市有做哪些意見交流、聊得是否開心等問題僅回「謝謝」，媒體追問「覺得蔣市長怎麼樣」時，李驍東想了2至3秒鐘，突然回頭向媒體表示「非常好」。

李驍東搭乘管制電梯到市政大樓B1準備坐車前往吃午餐時，再被媒體追問關於台北上海雙城論壇規劃，但李驍東並未回應；至於認為此次沒去到或沒見到的人，李驍東雖然沒回答，但媒體再問是否認為下次再來時，李驍東也說「下次再來」。

▼上海台辦李驍東一行人結束拜會行程離開北市府，只見換成了台灣燈會口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲▼上海台辦李驍東一行人結束拜會行程離開北市府。（圖／記者李毓康攝）

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