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台灣燈會閉幕 ！1256萬參觀人次創歷史新高　「2024年台南接棒」

▲▼2023台灣燈會閉幕，創下1256萬新高參觀人潮，明年將由台南接棒展出。（圖／記者李姿慧攝）

▲2023台灣燈會閉幕，創下1256萬新高參觀人潮，明年將由台南接棒展出。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

睽違23年回到台北市舉辦的「2023台灣燈會」，今(2月19日)晚間閉幕，19天內吸引1256萬參觀人次，創下歷史新高紀錄，明年「2024台灣燈會」將由台南市接棒，將以「台南400光年」為題，主展場初步規劃為台南高鐵特定區，搭配安平燈區台南運河水域光藝展演，串聯月津港燈節、普濟燈會等知名燈節閃耀國際。

「2023台灣燈會」是疫情解封後的第一場國際大型活動，今年台灣燈會將燈藝作品融入具有歷史意義建築、多元創意的地景空間，以及日常生活的城市街道，展區範圍達168公頃，展出300件以上國內外藝術家燈藝作品，創作精彩融合傳統與現代，使台灣燈會與城市完美結合，今舉辦閉幕典禮，明年由台南市接棒，燈會結束後，主燈「玉兔壯彩」將由台北市政府典藏。

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交通部長王國材致詞時表示，暌違23年，「2023台灣燈會」回到台北，創下1256萬參觀人次，破歷年參加人潮最高紀錄，北市過去1、2年跟觀光局群策群力討論出台灣燈會最好方案，也要感謝所有燈會贊助企業、燈藝師、參與展出先進，帶來台灣燈會這麼好的表演，更要感謝幕後無名英雄包括警消、志工、清潔人員、保全等，讓台灣燈會閃耀被全世界看到。

▲▼2023台灣燈會閉幕，創下1256萬新高參觀人潮，明年將由台南接棒展出。（圖／記者李姿慧攝）

▲2023台灣燈會閉幕，創下1256萬新高參觀人潮，明年將由台南接棒展出。（圖／記者李姿慧攝）

王國材指出，今年台灣燈會有7國、22個城市也在台灣燈會，也是成功的城市文化和觀光交流，更透過直播讓無法到台北民眾可欣賞台灣燈會之美，駐外單位也趁台灣燈會宣導，跟多元旅遊整合行銷，期待國境開放後，今年有更多國際觀光客到台灣，交通部也啟動擴大吸引觀光客方案，台灣燈會就是好的開始，明年台灣燈會由台南市府接燈舉辦，台南市是充滿文化的歷史古城，明年精彩可期，台灣燈會在台北的結束，代表另一個開始，跟大家相約2024台灣燈會在台南見。

台北市長蔣萬安則表示，睽違23年，台灣燈會回到發源地台北，這次燈會點亮城市光廊，展現台北超越台北的精神，展期背後有所有市府同仁2年的籌畫，感謝柯文哲前市長付出、中央的支持，也感謝市府跨局處合作、各方企業、策展團體、藝術家；表演者展演，龐大燈會運作，除8千多人次市府同仁日以繼夜全力投入，也有上萬人次志工、2千多人次義交、2萬多人次警力、5千多人次清潔隊員、1萬多醫護防災人員等投入，絕美視覺饗宴吸引近千萬人參觀。

蔣萬安指出，台灣燈會是在台北市在疫情趨緩後的第一場國際大型活動，台北有便捷交通，有完善旅宿環境，充沛活力、有豐富美食文化，讓全世界透過燈會看見台北魅力，預祝接棒的台南市籌備順利，讓台灣燈會品牌更加精彩，持續發光發熱，讓全世界透過燈會看見台灣。

▲▼2023台灣燈會閉幕，創下1256萬新高參觀人潮，明年將由台南接棒展出。（圖／觀光局）

▲2023台灣燈會閉幕，創下1256萬新高參觀人潮，明年將由台南接棒展出。（圖／觀光局）

台南市長黃偉哲則表示，台南市府團隊榮幸能接棒「2024台灣燈會」，台南是文化古都、美食之都、宗教之都，也是科技新都，2024年台南邁入400年里程碑，台南市將把最好的2024台灣燈會呈現在國人面前，還有既有月津港燈節、台南市區燈節、民間燈會，將遍地開花，讓所有參觀民眾感受和體會古城新都的璀璨與美麗。

觀光局表示，2024(明)年台灣燈會將在台南市舉辦，距2008年舉辦台灣燈會至今已15年，將以「台南400光年」為題，主展場初步規劃為台南高鐵特定區，以綠能科技為策展主軸概念，象徵台南展望下一個百年，搭配安平燈區台南運河水域光藝展演，串聯月津港燈節、普濟燈會等既有知名燈節，將呈現水陸聲光雙重饗宴，延續台灣燈會歡樂慶典氛圍，拓展台灣觀光能見度閃耀國際，「2024台灣燈會」台南見。

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