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何志偉丟陳時中沙畫誰外流？　藍黨團：管碧玲、羅致政送紀委會

▲▼立法院國民黨團「民進黨派系大亂鬥！～陳宗彥事件、立法院影片外流！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院國民黨團「民進黨派系大亂鬥！～陳宗彥事件、立法院影片外流！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨主席賴清德上任後推動「改革三箭」處理議長涉賄案、學倫及黨公職排黑問題，行政院前發言人陳宗彥隨即爆發召妓爭議，而內政部前部長徐國勇日前在節目上公開，民進黨立委何志偉將衛福部前部長陳時中沙畫放置立院垃圾處的影片，也被解讀是綠營內部惡鬥。國民黨團今（20）日召開記者會公布立院調查報告，指報告顯示民進黨立委羅致政和管碧玲曾向立院調閱錄影畫面，最後卻流入徐國勇手中，國民黨要求將管、羅2人送交紀律委員會查處。

陳時中去年9月競選台北市長期間，出席台灣藝術博覽會的開幕儀式，並在現場創作，沒想到這幅創作事後被人棄置在走廊的垃圾桶旁，事後民進黨調閱監視器發現，丟棄沙畫的人竟是自家人何志偉，引發外界熱議。

不過，日前轉戰節目主持人的內政部前部長徐國勇，卻在節目上公開立院的監視器畫面，甚至還傳出外流立院監視器影片的是同黨立委管碧玲，讓管碧玲氣得在臉書喊冤說，調閱監視器的不只她一人，游錫堃也說出重話，若同仁或主管將影片外流「只要碰觸法律，我一定嚴辦」。

國民黨團今天上午召開記者會指出，針對立院錄影帶事件，總召曾銘宗表示，國民黨團2月14日已收到立院行政調查結果的報告，結果指出羅致政和管碧玲兩人曾向立院調閱監視畫面，曾銘宗說，畫面最後卻由徐國勇取得在媒體播放，進行派系鬥爭，「為維護國會尊嚴，會將管碧玲和羅致政兩人送交紀律委員會查處！」

國民黨書記長謝衣鳳也說，立院調查顯示，管碧玲、羅致政委員辦公室曾提出申請調閱相關監視器資料，所以到底是不是從兩人的辦公室流出 ？謝衣鳳進一步指出，過去游錫堃曾說重話，若是立院同仁流出給徐國勇，一定嚴辦，「那就請游錫堃一定要好好查一查！」

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