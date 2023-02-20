國民黨出招「大局條款」卡徐巧芯？　費鴻泰爆氣：我是當事人嗎

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出國民黨中央擬在2024立委提名納入「大局條款」，防現任議員轉戰立委，避免地方議會被掏空，雖該篇報導已被黨中央駁斥對報導內容「毫無所悉」，不要捕風捉影，但仍引發討論。欲角逐北市第七選區立委提名，挑戰現任立委費 鴻泰的台北市議員徐巧芯就哭訴，遭自己人當成提防與打擊對象。對此，費鴻泰今（20）日受訪則動氣，「我為什麼是當事人？我聽不懂，你為什麼把我當成當事人？」

媒體昨報導指出，國民黨擬3月8日中常會通過2024立委提名特別辦法，黨中央研擬於辦法中設「大局條款」，若有非立委身分民選公職身分者欲挑戰現任立委，且若挑戰者與現任者支持度都通過門檻，黨中央將以提名現任立委優先。

若「大局條款」確定設立，恐阻連任議員參選立委。徐巧芯昨日在臉書哭訴，對於參加立委選舉，她只是想要一場公平的初選，「也真的很難過，因為所有的努力與付出，都被自己人當成提防跟打擊的對象」。不過，國民黨發言人林家興否認回應，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，盼外界不要捕風捉影。

被問及此事，費鴻泰今日上午於國民黨團記者會上動氣，「我為什麼是當事人？我聽不懂，你為什麼把我當成當事人？」強調自己只想做好自己的事，希望在立法院的問政，對民進黨的監督，對選民的承諾跟服務，今天都要比昨天好，「這些影射我不知道是什麼含意，我跟這件事毫不相關。」