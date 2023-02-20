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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿大局條款徐巧芯嘆「被家暴」　綠委：多宣導113

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

▲國民黨台北市議員徐巧芯近日以「被家暴」形容心情。（資料照／翻攝自徐巧芯臉書）

記者呂晏慈／台北報導

藍營區域立委廝殺激烈，外傳國民黨中央將在立委選舉辦法中納入「大局條款」，防止剛連任縣市議員者轉戰立委，台北市議員徐巧芯對此以「等於在外打拚的人回到家直接被家暴」形容心情，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬20日說，國民黨應該多關心黨內同志；立委劉世芳也說，「我想有跑這個衛福部的人都知道，我們的家暴專線是113，請幫我們多宣導一下」。

國民黨立法院黨團今天上午舉行「民進黨派系大亂鬥！陳宗彥事件、立法院影片外流！」記者會，質疑近期行政院前發言人陳宗彥醜聞是因民進黨黨內鬥爭，要透過司法打擊其他派系。

對此，鄭運鵬今天上午在黨團輿情記者會回應媒體提問說，國民黨很喜歡解讀其他政黨黨內事務，國民黨自己最近有立委初選爭議，好像有參選人與黨主席朱立倫抱怨「遭到家暴」，每個政黨都有自己黨內事務，國民黨應該多關心他們黨內同志。

劉世芳補充說，「我想有跑這個衛福部的人都知道，我們的家暴專線是113，請幫我們多宣導一下」。她說，國民黨喜歡割稻尾，看到陳宗彥事件也來「參一咖（伸一腳）」，自己編故事，民進黨團結一致對外是為了國家發展及未來著想，國民黨繼續「見小縫插大針」的方式不一定會傷得了民進黨，民進黨仍會團結努力向前爭取人民認同。

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