日學者稱國民黨淪統戰工具　夏立言斥：我們是台灣民眾的工具！

▲國民黨今（20）日召開「訪陸民生關懷 交流對話之旅 成果報告」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

日本安全保障戰略研究所高級研究員、空中自衛隊退將小野田治日前表示，中共釋出重啟台灣農漁產品進口是「做球給國民黨」，把國民黨當成加強統戰滲透的工具。對此，國民黨副主席夏立言表示， 「我們寧可被稱作中華民國台灣民眾的工具」，替農漁民、中小企業、台商、台生反映心聲，不能夠贊同小野田治的說法。

日本安全保障戰略研究所高級研究員、空中自衛隊退將小野田治19日表示，在中共的統一戰略中，動用武力是最後手段，現階段以加強統戰滲透為主，而中共釋出重啟台灣農漁產品進口是「做球給國民黨」，並指國民黨去年九合一選舉大勝後，中共認為「國民黨又能派上用場了」，把國民黨當成統戰工具。

國民黨今（20）日 召開「訪陸民生關懷 交流對話之旅 成果報告」記者會，夏立言會後對此表示，這次訪陸受到重視是因為兩岸都不想有戰爭，而國民黨做為在野黨，沒有公權力進行談判，唯一想到的就是基層民眾的福祉、怎樣讓台灣變成更合適的地方。他強調，「我們寧可被稱作中華民國台灣民眾的工具」，替農漁民、中小企業、台商、台生反映心聲；所以對於小野田治的看法，他表示，國民黨不能夠贊同。