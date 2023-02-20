秀赴陸成果　夏立言：一中各表是九二共識的精神「毋需多言」

▲國民黨今日召開「訪陸民生關懷 交流對話之旅 成果報告」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（20）日召開「訪陸民生關懷 交流對話之旅 成果報告」記者會，副主席夏立言表示，此行跟國台辦主任宋濤、政治局常委王滬寧見面，這凸顯中國大陸對兩岸關係的高度重視。而對於此行他未明確表達「一中各表」，他則解釋，當提到九二共識時，他腦海中就是「一中各表」，根本不用多言。

記者會上，夏立言首先仔細羅列本次訪陸的目的與成果：第一，關心在陸台灣民眾；第二，反映台灣基層民意；第三，認識大陸新上任涉台官員。在關心在陸台灣民眾方面，他指出，在大陸大城市與台商代表、台生代表進行座談與交流，他們都對兩岸交流表達支持，希望盡快恢復及增加航班、航點，也希望增進兩岸青年交流。

在反映台灣基層民意方面，夏立言指出，此行替台灣農漁民、中小企業以及在陸台商反映意見，陸方也做出很多善意回應，特別是在合規合法的前提下，願逐步開放相關產品進口；雙方也就避免兩岸衝突、加強經貿合作，對追求和平穩定達成共識。在認識大陸新上任涉台官員方面，他指出，此行跟國台辦主任宋濤、政治局常委王滬寧見面，這凸顯中國大陸對兩岸關係的高度重視。

除前述成果報告外，夏立言亦表達他個人的2點感想。第一，國民黨一向高度重視兩岸交流溝通，「這是一向重視」，並且在國際引領風氣，例如美國國務卿布林肯在慕尼黑跟王毅見面，美國總統拜登也表達願跟中國領導人習近平溝通的意願，因此美國人希望溝通，而我國總統蔡英文、外交部長吳釗燮也都希望溝通，這說明兩岸溝通已經是主流。

第二，夏立言表示本次出訪，受到少數外界的批評，他認為這些毫無根據「本來不值得評論」，他個人關心的重點，在於廣大基層民眾、農漁民的意見。至於外界批評他附和中共的「一中原則的九二共識」，他強調，國民黨的黨綱黨章非常清楚就是堅持「九二共識、反對台獨」，但當提到九二共識時，他腦海中就是「一中各表」，根本不用多言。

夏立言表示，過去馬英九政府8年執政，最重要是在兩岸外交得到紅利，讓台海成為「和平之海」，這些都是九二共識的成果。他話鋒一轉，稱過去民進黨執政7年，邦交國掉8個，所有國際空間都受到壓縮，他呼籲今後大家要思考，「到底要讓台灣有更多國際空間？還是讓台灣面臨兵凶戰危的狀態？」