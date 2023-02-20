Toyz開直播「激戰兇版李毓芬」　H奶猛彈出！大尺度調教畫面曝光

▲兩人泡溫泉閒聊。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

記者周亭瑋／綜合報導

前電競選手Toyz（劉偉健）昨傍晚開直播，與有「兇版李毓芬」封號的網美香菱共進晚餐，接著開房間泡溫泉，甚至上演大尺度遊戲與調情戲碼，短短16小時，觀看次數高達50萬次，大票老司機也洗版嗨喊，「直播鬼才！太狠了！」

在長達近5小時的直播中，Toyz和香菱先赴位於大直、超浮誇管家式服務燒肉店「燒肉紳士」用餐，兩人入座後開始閒聊，後來香菱脫下外套，一席低胸鮮紅短裙讓Toyz瞬間害羞，掩面直呼「我都不敢看了！」

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▲香菱脫下外套後，Toyz超害羞。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

吃完晚餐，兩人搭小黃直奔北投「大地酒店」開房泡溫泉，他們先是玩新加坡拳和五十十五暖身，女生輸了喝酒、男生輸了脫衣服，直到Toyz身上剩一條內褲，便決定進入泡溫泉的環節。

香菱超有誠意，帶了三件比基尼讓觀眾挑選，並換上白底黃花的樣式，而超兇狠H奶呼之欲出，讓電腦前大票網友血脈賁張，接著兩人邊泡湯邊聊天，後來Toyz還拿起木杓，貼心地幫她澆淋熱水。

▲Toyz幫她澆淋熱水。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

第一階段泡完，兩人回房玩起繩縛遊戲，大尺度畫面再掀一波高潮，更有老司機打賞，留言直呼「請問這是免費仔能看的嗎？」後來他們又再泡了一次溫泉，期間香菱換上另一套藍色比基尼，沒多久套房門鈴響起，她朋友、同樣是「兇狠角色」的Yumi也加入直播。

最後Toyz提議香菱，以02搖來作結尾，隨著他碎念，「頂不住了！頂不住了！」之後斷播，留給觀眾無限想像空間。

▲Toyz的傑作。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

截至目前，影片觀看次數超過50萬次，昨晚線上人數最高更衝破3萬人，網友們紛紛洗版大讚，「只有Toyz能够超越Toyz」、「真的服你，從不看直播的我，竟然把將近5小時的直播全程看完，收下我的膝蓋」、「好勵志的影片= 兩個都好優~」、「太屌了這集，企劃鬼才」、「這集的椅子是真的開心，不做效果了」。