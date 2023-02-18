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男老師故意塞奶「挺Z罩杯爆乳」教課　下班卻改穿男裝！家長氣炸

▲▼加拿大安大略省一名男老師在學校作女裝打扮，導致學校連月收到炸彈威脅。（圖／翻攝自推特）

▲加拿大安大略省一名男老師在學校作女裝打扮，導致學校連月收到炸彈威脅。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

加拿大安大略省一所高中2022年底爆發男老師戴Z罩杯假乳房到校上課的爭議事件，數月以來校園內已經收到多次炸彈威脅和槍枝暴力的恐嚇。家長說，恐嚇事件多到變成師生們的一部分日常，「老師會在教室裡檢查有沒有被放置炸彈」。當地居民更爆料，這名男老師下班後會在校外以男裝示人，並非總是扮女裝。

根據「紐約郵報」報導，奧克維爾特拉法加高中（Oakville Trafalgar High School）的男老師勒米厄（Kayla Lemieux）穿著Z罩杯「超巨大假奶」、戴假髮、化濃妝到學校教書，影片被PO上網後迅速瘋傳，甚至擴及海外。此後數月，校方已經收到多次匿名炸彈、槍枝威脅，學校外頭多次出現警車，引發家長與社區擔憂。

▲▼加拿大安大略省一名男老師在學校作女裝打扮，導致學校連月收到炸彈威脅。（圖／翻攝自推特）

▲勒米厄5年前在臉書PO出的照片與現在判若兩人。（圖／翻攝自臉書、推特）

學生家長克洛絲（Celina Close）氣憤表示，學校一直堅定地告訴家長們，他是一位需要表現自己女性身分、正處於性別轉換的老師，「但勒米厄在學校時的外表並不專業，令人反感，還造成校園環境混亂。」律師兼家長班德胡（Rishi Bandhu）也認為這起事件極具「破壞性」，「父母們沒想到會把孩子送進一個充滿混亂、爭議和教師穿著不當的學習環境中」、「我對跨性別老師沒有意見，但他們必須穿得專業。」

勒米厄一名鄰居匿名表示，去年5月看到他第一次被看到穿著巨大假奶散步，「我正好開車經過，你開車的時候都可以從很遠的地方看到假乳房。他做了全套打扮，沿著貴湖大道（Guelph Line）走來走去，沒帶包包。每個路人都會放慢速度，因為他們不敢置信眼前所見。」

鄰居說，從那之後卻經常看見勒米厄穿著男裝離開公寓，並非女性打扮，「他很少戴上假奶，只有去學校教書，或偶爾會在散步、警察來訪時穿戴假乳房。」不僅如此，最近勒米厄在路邊被拍到男性化穿著，也沒有化妝，這些照片加劇了學生家長們的不滿。克洛絲憤怒地說，「為什麼勒米厄在私人時間穿得像個男人，卻選擇在學校穿那樣出現？」

學校不斷收到匿名恐嚇的同時，該學區的學校董事會目前仍繼續允許勒米厄戴著巨大假胸來上課。家長們還聲稱，勒米厄曾短暫在另一所學校代課，那裡有學生因為被發現拍攝這名老師女性裝扮的照片或影片，而被威脅可能遭停課處分。報導指出，勒米厄5年前在臉書上PO出的照片還留著大鬍子，可見外貌變化非常劇烈，目前尚不清楚他與校方是否有採取任何法律措施表明他的女性自我認同。

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