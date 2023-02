男老師故意塞奶「挺Z罩杯爆乳」教課　下班卻改穿男裝！家長氣炸

▲加拿大安大略省一名男老師在學校作女裝打扮,導致學校連月收到炸彈威脅。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/編譯

加拿大安大略省一所高中2022年底爆發男老師戴Z罩杯假乳房到校上課的爭議事件,數月以來校園內已經收到多次炸彈威脅和槍枝暴力的恐嚇。家長說,恐嚇事件多到變成師生們的一部分日常,「老師會在教室裡檢查有沒有被放置炸彈」。當地居民更爆料,這名男老師下班後會在校外以男裝示人,並非總是扮女裝。

根據「紐約郵報」報導,奧克維爾特拉法加高中(Oakville Trafalgar High School)的男老師勒米厄(Kayla Lemieux)穿著Z罩杯「超巨大假奶」、戴假髮、化濃妝到學校教書,影片被PO上網後迅速瘋傳,甚至擴及海外。此後數月,校方已經收到多次匿名炸彈、槍枝威脅,學校外頭多次出現警車,引發家長與社區擔憂。

▲勒米厄5年前在臉書PO出的照片與現在判若兩人。(圖/翻攝自臉書、推特)

學生家長克洛絲(Celina Close)氣憤表示,學校一直堅定地告訴家長們,他是一位需要表現自己女性身分、正處於性別轉換的老師,「但勒米厄在學校時的外表並不專業,令人反感,還造成校園環境混亂。」律師兼家長班德胡(Rishi Bandhu)也認為這起事件極具「破壞性」,「父母們沒想到會把孩子送進一個充滿混亂、爭議和教師穿著不當的學習環境中」、「我對跨性別老師沒有意見,但他們必須穿得專業。」

勒米厄一名鄰居匿名表示,去年5月看到他第一次被看到穿著巨大假奶散步,「我正好開車經過,你開車的時候都可以從很遠的地方看到假乳房。他做了全套打扮,沿著貴湖大道(Guelph Line)走來走去,沒帶包包。每個路人都會放慢速度,因為他們不敢置信眼前所見。」

鄰居說,從那之後卻經常看見勒米厄穿著男裝離開公寓,並非女性打扮,「他很少戴上假奶,只有去學校教書,或偶爾會在散步、警察來訪時穿戴假乳房。」不僅如此,最近勒米厄在路邊被拍到男性化穿著,也沒有化妝,這些照片加劇了學生家長們的不滿。克洛絲憤怒地說,「為什麼勒米厄在私人時間穿得像個男人,卻選擇在學校穿那樣出現?」

To those pointing out that Lemieux sometimes takes the fetish gear off outside school: that doesn't mean he's faking it to troll the school board.



Men with fetishes get off on having a captive audience they can make participate in it. Without the audience, there's no point. pic.twitter.com/x6kQKsaEey