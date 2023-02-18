受夠鍵盤酸民折磨！網紅管管「直播一半輕生」亡　絕望留多條遺言

▲網紅管管直播時喝藥自殺。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

網傳因開拖拉機自駕去西藏走紅的網紅「管管」近日離世。2月15日，「管管」妻子發布影片稱，丈夫因長期遭受網路霸凌，在直播時服農藥自殺離世。臨沂市平邑縣公安局表示，此事已立案，目前正在調查中。

據《新黃河》報導，2月17日，「管管」妻子會子說，丈夫於2月14日中午12時離世，已入土為安，留下了3個月大的孩子和2位60多歲的老人。

「管管」原名孫凡寶，今年38歲，臨沂平邑人。2021年起，他獨自一人開著拖拉機去西藏。孫凡寶在接受媒體採訪時表示，由於事業不順，創業失敗，想一個人自駕去西藏散心。他在拖拉機上安裝了攝影機，記錄風景之餘，也在影音平台上直播，由此走紅網路。

最近一段時間，孫凡寶多次在影片中表示有人惡意造謠誹謗詆毀他，不得已選擇一條不歸路。孫凡寶在影片中表示，近半年以來，有數名固定黑粉無緣由地對其進行網路跟蹤暴力，導致自己精神抑鬱，甚至出現厭世心理，停播大半年後復播，黑粉們依然沒有停止過對他的攻擊。

▲妻子淚公布丈夫死訊。（圖／翻攝自微博）

2月11日，事發當天，孫凡寶發布多條關於自己遭到網暴的影片。影片中，孫凡寶稱，他在與人合夥做生意期間，有人在中間挑撥離間，在網上用多個帳號輪番發布造謠和誹謗資訊。最後一條影片中，孫凡寶發布了一名網友的資訊圖片，並配文「此人組織領導十個群網暴我長達半年之久」。

2月17日下午，妻子會子發來一份《關於「駕拖拉機進藏的網紅『管管』被網暴致死」案件的聲明》，聲明中，會子對孫凡寶遭受網路暴力的情況進行了詳細說明。

聲明中稱，最近半年多，孫凡寶一直遭受多名黑粉的網路暴力，他們通過發布影片、評論等方式，發表「造假、詐騙、炒作、辱罵」等侮辱性、誹謗性、攻擊性的言論。

會子表示，2月11日，孫凡寶在直播過程中再次受到黑粉的持續性攻擊，致其精神徹底崩潰，在車內服用農藥輕生，後經醫院多次搶救無效去世。

會子說，「長期的網路暴力不僅嚴重影響到丈夫的生活和工作，也給我們這些親人帶來巨大的困擾，最終導致『管管』在悲憤之下，以直播喝農藥自殺的極端方式想要找出黑粉，還自己一個清白。」

會子表示，她已經向當地公安機關報案，正在全面開展調查。同時，已委託律師追究相關主體的責任，將通過一切法律途徑為「管管」討回公道。對此，臨沂市平邑縣公安局表示已立案，目前正在調查中。

會子說，自從丈夫離世之後，她每天以淚洗面，看著年幼的孩子心裡悲痛萬分。白髮人送黑髮人的不幸，導致公婆數天未進食，多次昏迷。

2月17日，死者代理律師山東國曜琴島（青島）律師事務所王宇航透露，目前正在等待警方的處理結果，將採取法律途徑追究相關人員刑事及民事方面的法律責任。

會子說，丈夫離世多日以來，網路上仍有人對此事進行抹黑，希望網暴者主動投案自首。她始終相信法律是公正的，不會偏袒任何一個人，真相會水落石出，這一天終會到來。

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