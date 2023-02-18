巨乳檳榔妹「逆天長腿吸客」卻沒薪水！　內行激喊：她超貴

▲「海賊女帝」波雅·漢考克。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前經過一間檳榔攤時，赫然發現「巨乳檳榔妹」坐在店門前，辣秀逆天長腿，忍不住拍照PO網。畫面一出，立刻引起熱烈回響，眾多內行羨慕直呼，「給摸嗎」、「到底生意多好才可以請到這尊」。

網友稍早在臉書粉專「路上觀察學院」PO出照片，笑喊「不用薪水的檳榔西施！」只見店門口放了超大一尊航海王的「海賊女帝」公仔，擁有J罩杯、逆天長腿的她，根本攬客神器，也成為路邊一道火辣風景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

PO文一出，狂吸大票網友留言，紛紛回應「女帝穿高跟鞋要小心點，膝蓋傷還沒好...辛苦了」、「沒人敢吃她豆腐，除了魯夫」、「這好狠」、「女帝打工辛酸畫面流出」、「要賣多少檳榔才能讓她來上班」、「老婆的膝蓋受傷了」、「哪不用薪水？這是買斷好嗎」、「心臟爆擊」。

▲這大長腿太逆天。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

另外，不少內行看到這尊女帝公仔，讚嘆表示「這隻很貴欸！最便宜7、8萬以上吧，品質好的更貴」、「哇塞，這尊要好幾10萬吧！就這樣擺外面，經過的人也太有眼福」、「這超貴欸，這樣放外面好嗎」、「這1:1我記得超貴」、「哇！這應該也要5萬以上吧，怎麼捨得放在外面風吹日曬」、「這麼大隻的蛇姬不便宜耶，老闆大手筆」。