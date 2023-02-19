11歲童誤食大麻軟糖！傻笑倒地狂抖急送院　母逼政府做「1事」

▲11歲男童瑞安因誤食大麻軟糖後癲癇發作，被緊急送院搶救。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／編譯

美國11歲男童瑞安（Ryan）日前和父母到朋友家轟趴時，竟意外誤食含有大麻成分的小熊軟糖，回家後坐在沙發上傻笑，引起父母注意。當母親上前查探兒子的情況時，小瑞安癲癇發作，嚇得媽媽立刻把他送到醫院掛急診。

據《紐約郵報》報導，瑞安的媽媽透露，她上周帶兒子到朋友新斯普林維爾（New Springville）的家中時，因為和朋友一起看超級盃看得太嗨，沒有注意到兒子在吃什麼，沒想到兒子回家後行為就變得十分古怪，「他和我一起坐在沙發上走神，我原本以為他在玩，沒想到他卻突然睜大眼睛傻笑起來」。

這名3個孩子的母親開始感到不對勁，於是她上前查看兒子到底怎麼了，不料小瑞安卻告訴她，「我覺得很奇怪，我聽到一些聲音」，然後兒子突然停止傻笑開始求救，下秒倒在地上發抖。媽媽見狀，猜到兒子是癲癇發作，嚇得她立刻把小瑞安緊急送到附近診所，但醫生認為小瑞安的心跳太快了，必須馬上送急診。

小瑞安在醫院接受了電腦斷層掃描等一系列的檢查後，在尿液中發現他幾個小時前曾攝入量大量四氫大麻酚（THC），媽媽這才驚訝發現，原來小瑞安在朋友家中吃的是含有大麻成分的小熊軟糖。這位人母表示，「我很震驚，因為我的朋友是一個很守規矩的人，我們根本想不到瑞安會在他們家中吃到大麻軟糖。」

朋友得知小瑞安住院的消息後，立刻與瑞安的父母聯絡，「他們歇斯底里地告訴我們自己根本不知道家裡為什麼會出現這種東西，但說實話，我並沒有責怪他們，我生氣的是，為什麼政府允許這種糖果被包裝得跟普通糖果一樣，因為軟糖含有THC的警示標語很小，很容易就會被消費者忽略」。

幸運的是，瑞安在醫院住了一晚，並在長時間的休息、喝水後，目前已平安出院。《臨床毒理學》最新研究指出，美國近20年來，6至18歲的兒少誤食或濫用大麻產品的數量急劇上升，而瑞安的媽媽也呼籲政府正視相關問題，「我希望政府可以嚴厲打擊這些非法賣家，而且只要商家沒有在糖果包裝上用粗體大寫警語就雙倍開罰」。