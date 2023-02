美國英特爾園區驚傳命案！員工「球棒狠毆同事」致1死1傷

▲英特爾某個園區發生了一起命案,造成1死1傷。左圖為50歲的嫌犯西蒙斯。(組圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

美國警方證實,英特爾(Intel)位於亞利桑那州錢德勒(Chandler)園區18日清晨爆發了一起命案,一名員工與同事爆發口角後,憤而用棒球棒毆打同事,造成1人死亡、1人受傷。

綜合美媒報導,這起事件發生於當地18日清晨,50歲的嫌犯西蒙斯(Derrick Lemond Simmons)趁著換班時期,來到食堂以球棒狠毆同事。現場目擊者透露,西蒙斯在此期間甚至還動用了一把斧頭和刀。一同吃飯的一名同事見狀,立刻站出來阻止西蒙斯,不料也同樣被球棒打中後腦勺。

HEAVY POLICE PRESENCE: There’s a heavy police here at the Intel Ocotillo Campus in Chandler, Arizona



One person is dead and another person is in custody after an incident near Intel's Ocotillo campus in Chandler, police said.



The reported assault occurred in the area of Dobson… https://t.co/wiZAdaQ9qd pic.twitter.com/GkkvGDryN4