美國英特爾園區驚傳命案！員工「球棒狠毆同事」致1死1傷

▲英特爾某個園區發生了一起命案，造成1死1傷。左圖為50歲的嫌犯西蒙斯。（組圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國警方證實，英特爾（Intel）位於亞利桑那州錢德勒（Chandler）園區18日清晨爆發了一起命案，一名員工與同事爆發口角後，憤而用棒球棒毆打同事，造成1人死亡、1人受傷。

綜合美媒報導，這起事件發生於當地18日清晨，50歲的嫌犯西蒙斯（Derrick Lemond Simmons）趁著換班時期，來到食堂以球棒狠毆同事。現場目擊者透露，西蒙斯在此期間甚至還動用了一把斧頭和刀。一同吃飯的一名同事見狀，立刻站出來阻止西蒙斯，不料也同樣被球棒打中後腦勺。

HEAVY POLICE PRESENCE: There’s a heavy police here at the Intel Ocotillo Campus in Chandler, Arizona



One person is dead and another person is in custody after an incident near Intel's Ocotillo campus in Chandler, police said.



The reported assault occurred in the area of Dobson… https://t.co/wiZAdaQ9qd pic.twitter.com/GkkvGDryN4 — LockharTVMedia (@LockharTVMedia) February 18, 2023

警方指出，他們在清晨6時15分接到多個報案電話，獲知英特爾園區發生襲擊案，派員到現場後在事發大樓前發現拿著裝有武器袋子的西蒙斯，而西蒙斯也主動向警方坦承自己犯了案。他隨後因一級謀殺和嚴重傷害罪被關進馬里科帕監獄。

報導稱，被西蒙斯毆打的第一名同事因受到致命傷害後死亡，警方稱其死因與鈍器外傷有關，但死者的身份並未被公開，至於第二名被襲擊的同事現已被送院治療，傷勢據信未造成生命危險。警方目前正在調查與此案相關的動機與其他消息，但警方透露，西蒙斯曾在2001年因使用致命武器造成嚴重傷害而被捕。

英特爾亞利桑那州發言人事後發布聲明，證實園區發生了一起悲慘事件，警方現已和英特爾的安全部門密切合作進行調查。警方也強調，此案並不會威脅民眾安危，而且當局已將嫌犯逮捕歸案。