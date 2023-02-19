禁墮胎！佛州媽媽被迫「足月產下罕病嬰」　再眼睜睜看孩子斷氣

▲佛州一名婦女被迫足月產子，再眼睜睜讓嬰孩早夭。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州孕婦黛博拉（Deborah Dorbert）被醫師告知，肚裡寶寶罹患致命的胚胎畸形「波特症候群」（Potter syndrome），因此希望盡早終止妊娠。不過，由於醫師及當局對於佛州墮胎禁令的解讀，她被迫懷胎足月生產，再眼睜睜看著出生僅幾小時、甚至幾分鐘的孩子窒息夭折。

《衛報》報導，波特症候群是一種罕見疾病，是胎兒在子宮內腎臟發育及功能異常導致，且會影響羊水含量。罹病嬰孩腎臟功能障礙，無法排除致命毒素，因此會發生腎衰竭，又因為缺乏羊水，出生時沒有呼吸能力，因此一直被視為「雙重致命診斷」。

▲2019年，德州團體抗議墮胎禁令。（圖／達志影像／美聯社）



2022年6月，美國最高法院推翻數十年來保障全美女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v Wade），同年7月佛州實施《減少胎兒及嬰兒死亡率法》，規定妊娠15周後禁止墮胎，唯有「2名內科醫生書面證明胎兒有致命胚胎畸形，且未達生存能力」等少數情況才准許例外。違法墮胎醫師將被懲處撤回執照、鉅額罰款及5年以上有期徒刑等等。

《華盛頓郵報》引述黛博拉說法報導，一名婦產科醫師說過，墮胎是有可能做到的，但必須等到懷胎28-32周。未料，他和公衛法律當局討論時，讓相關人員「看了新法律以及它是如何書寫」，接著要求黛博拉必須在妊娠37周才能墮胎，幾乎等同於懷胎足月。

▲黛博拉和丈夫別無選擇，只能讓孩子夭折前接受安寧療護。（示意圖／免費圖庫pixabay）



儘管黛博拉和丈夫知道他州墮胎法律較寬鬆，但夫妻倆此生離開佛州的次數屈指可數，而且根本無法負擔龐大的旅途費用。最終，他們選擇讓寶寶夭折前接受「安寧療護」，丈夫李（Lee Dorbert）直言，「這對我們來說非常重要…至少在一些決定上，我們確實奪回了控制權。」

黛博拉表示，「讓政客們決定什麼對我的健康是最好的，讓我感到很生氣。（如果可以），為了保住這個孩子，我們會做出任何事情。」李說，「我們從未被真正理解。我們被告知有例外…顯然在某些案例中，這還不足以成為例外。」

與此同時，2022年高票連任的共和黨籍佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）維持著堅定的反墮胎立場。本月稍早，他直言如果順利通過，自己將簽署一項懷胎6周禁止墮胎的法律，「我們支持反墮胎。我呼籲立法機關努力產出好東西，而我們將會簽署。這是我一直都想做的事。」