嘉義市3／1減壓供水　市府機關、學校公部門成立「抗旱專區」





▲嘉義地區水情吃緊，3月1日起實施減壓供水，市府呼籲市民共同節約用水 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

南部地區進入枯水期，氣象預測3至4月雨量可能偏少，目前蘭潭蓄水量43.6%及仁義潭蓄水量33.4 %，為能於雨季來臨前穩定供水，嘉義地區自3月1日起水情燈號中央調整為「黃燈」，即晚上10時至隔日早上6時自來水減壓供水。

面對氣候異常，降雨偏少，嘉義市政府自去(111)年起已提前啟動各項節水調度措施，市長黃敏惠責成市府團隊重視，超前部署各項節水作為，由市府各機關、學校等公部門帶頭節約用水，成立「抗旱專區」，要求各機關學校宣導服務跑馬燈箱及電視牆，加強節水宣導讓市民響應，也配合於里民大會等大型集會活動進行宣導。同時積極宣導本市水資源回收中心免費提供回收水再利用，供環保局清洗街道、公園綠帶澆水、營建工地灑水等，也呼籲市民踴躍取用回收水做為灑水、沖洗及澆灌等不接觸人體用途之使用，1月份回收水平均每日使用量約482噸，尚有2,300噸水餘裕供取用。

目前蘭潭噴泉已自2月3日起停止展演，嘉義市各公園及道路噴水池均採用循環水，將視水情停止噴水。市長黃敏惠則透過臉書提供以擦車代替洗車、洗澡改採淋浴、洗手搓香皂時先關水等許多節水省錢妙方，呼籲民眾落實節水措施從生活做起。

中央與地方攜手共同抗旱，市府除加強相關節水作為與宣導外，也要求中央開源，目前自來水第五區管理處預計在嘉義地區打設4口抗旱水井，可增加每日0.4萬噸的自來水；同時中央也調度曾文、烏山頭及湖山水庫水源支援運用，減少蘭潭及仁義潭水庫出水量，確保嘉義地區供水無虞。

嘉義市政府再次呼籲，請市民朋友和產業店家共體時艱共同撙節用水，養成良好的節水習慣，共同抗旱節水，一起落實共渡枯水期。