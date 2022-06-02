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嘉義「奪命蘭潭」太邪門！他立正妹看板勸世：沒一炮不能解決的事

▲「小商人」在經常傳出命案的蘭潭水庫附近立了一塊勸世看板。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲「小商人」在經常傳出命案的蘭潭水庫附近立了一塊勸世看板。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

記者閔文昱／綜合報導

嘉義市的蘭潭水庫經常傳出命案，除了溺水意外，輕生案件也屢見不鮮。對此，網路名人「小商人」近日就在附近立了一面看板，除了放上正妹電玩實況主翎熹的照片外，還以幽默口吻寫下「水很深，請勿加入會員」、「沒什麼人生難關是一炮不能解決的」等勸世文，笑翻不少網友。

小商人1日下午在臉書「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」發文表示，嘉義蘭潭水庫自殺事件頻傳，每次聽此消息都令人感到難過，因此他特別在嘉義市大雅路靠近貴族世家那邊安排了一副看板，「讓大家知道蘭潭的水很深，以及 Molly 翎熹的事業線也很深，請不要跳進去加入會員。」

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▲「小商人」在經常傳出命案的蘭潭水庫附近立了一塊勸世看板。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

根據畫面顯示，看板上先是註明蘭潭位於「前面右轉」，下方則開始提醒，「水很深，請勿加入會員；沒什麼人生難關是一炮不能解決的，如果有，就2炮」，一旁再放上正妹活動主持暨電玩實況主「Molly 翎熹」露出深邃事業線的照片，有別一般的廣告看板格外引人注目。

小商人指出，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，「小弟在此教大家生命如何找到出路。一炮不夠，那就兩炮，共勉之。」文章曝光後，馬上引發不小關注，許多網友紛紛留言，「感謝嘉義之光，希望能來嘉義造福大眾」、「我就說凱文哥值得一座和平獎」、「這很正向欸！比任何勸說都激勵人心」。

小商人也在留言處補充，他的動機很簡單，就是希望各位珍惜生命，「還有單純Vegas（美國拉斯維加斯）贏太多，想花錢掛奶圖在現實生活裡」。

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