穩定枯水期用水　南水局以伏流水來備援

▲穩定枯水期用水，南水局引以伏流水來備援，並呼籲節約用水，拉長抗旱戰線，共體時艱度難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

伏流水是存在於河床下透水層，水質較為潔淨，豐水期可作為高濁度期間備援用水，枯水期可補充緊急狀況的供水缺口，提升供水穩定度，南區水資源局完成高屏堰上游伏流水工程，可增加備援供水能力每日10萬噸，台灣自來水公司完成溪埔伏流水工程，預定年底完成大泉伏流水工程，各增加供水能力每日15萬噸。

高屏溪流域川流水為大高雄地區主要原水水源，但枯水期間常因河川流量不足面臨缺水風險；豐水期間若遇原水濁度太高，就會造成淨水場無法正常出水；這樣的狀況下，伏流水就可以上場救援；高屏溪沿岸既設伏流水取水設施有竹寮、九曲堂、翁公園及會結等4處；南區水資源局於2018年10月完成高屏堰上游伏流水工程，可增加備援供水能力每日10萬噸；台灣自來水公司2020年初完成溪埔伏流水工程，預定2020年底完成大泉伏流水工程，各增加供水能力每日15萬噸。

近年台水公司竹寮及翁公園等伏流水設施在枯水期每日取水約10萬噸；而今年初上場的溪埔伏流水每日也取水約10萬噸，目前持續運轉取水中。今年8月由於利奇馬颱風帶動暖濕西南風在高屏溪上游降下豪大雨，河川濁度飆高到32000 NTU，南水局高屏堰減量取水，並立即啟動高屏堰上游伏流水支援，順利渡過高濁度事件；今年上半年枯水期間，自2月24日至5月7日伏流水共供應1452萬噸，約佔同期總供水量1億3441萬噸的10.8％，充分發揮備援功能達到穩定供水的效果，避免了高雄水情燈號由黃燈減壓供水進入橙燈減量供水的危機。

今年降雨少，高雄市水情燈號已於10月26日起轉為水情提醒的綠燈，南水局籲請市民朋友珍惜水資源、力行節約用水，一起拉長抗旱戰線，共體時艱度難關！

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