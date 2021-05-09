蘭潭水庫傳溺水...泰籍移工抓田螺啦！警消趕到他笑嘻嘻走人

▲泰籍移工蘭潭抓田螺。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義9日氣溫高，卻有民眾看見疑似人影冒著烈日當頭風險下到當地蘭潭水庫，119更接獲民眾報案，看見蘭潭水庫進水口湖水中有民眾載浮載沉，由於岸邊停放一台機車，勤務中心立即派遣蘭潭12、91到場察看。到達現場卻發現是一名外籍人士在潭中游泳，荒唐的他竟是為了撿田螺，讓路過民眾嚇了一大跳。而炎熱中午只見救災人員穿防寒衣大太陽下揮汗，外籍民眾被勸導上岸僅交由警察查明身份，無生命危急卻嘻笑後離開，路過民眾都說浪費救護資源。

▲泰籍移工蘭潭抓田螺，上岸由警消查驗身分。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市消防局9日中午12時許接獲民眾報案，見到有民眾身影於蘭潭水庫進水口，由於當地為救溺及自殺熱點，一度讓勤務中心不敢大意，隨即指派鄰近消防分隊趕抵現場。經查，該民眾泰籍移工因聽憑有說蘭潭湖底有田螺可以抓，轉賣還有錢可以賺，因此隻身由民雄工業區騎車來到嘉義市蘭潭水庫，下到離岸邊約20公尺的湖底，跳到水裡去抓田螺，遮藤了一個小時卻只補夥約一個手掌大的田螺，卻一度讓警消防人員疲於奔命。不少路過的民眾表示大熱天玩水依該去合法泳池，想抓田螺也不該到水庫來，不僅危險也相當浪費救護資源。

▲泰籍移工抓田螺還相當開心。（圖／記者翁伊森翻攝）

移工上岸後表示，自己住嘉義市西區，在東區某機械廠任職，聽朋友說蘭潭湖底很多田螺可以抓，甚至專賣也有錢，因此自己騎著機車來蘭潭抓田螺，卻沒想到一個多小時，只抓到手上這一隻。

警方表示，12時許接獲通報，經查現場為泰籍移工身分，下蘭潭岸邊撿田螺，後經員警身分清查後勸導隨即離去。

▲泰籍移工到離岸邊約20公尺深蘭潭水庫底抓田螺。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲泰籍移工停放岸邊的機車，一度讓民眾以為有人投潭。（圖／記者翁伊森翻攝）