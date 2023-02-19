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陳宗彥涉性招待爆吃案　法務部3點聲明回應了

▲▼0216行政院院會，政院發言人陳宗彥。（圖／記者陳家祥攝）

▲前行政院發言人陳宗彥。（圖／記者陳家祥攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

前行政院發言人陳宗彥被爆料11年前接受「豆哥」性招待，涉性醜聞疑案而火速請辭。民眾黨立委陳琬惠表示，陳宗彥當年涉犯《貪污治罪條例》，但台南地檢署卻簽結，全案疑似被吃案。對此，法務部也透過聲明稿發出3點回應。

陳琬惠表示，陳宗彥擔任台南市府新聞處長時，屢次接受綽號「豆哥」酒店業者王孝瑋的性招待喝花酒。然而，台南地檢署2014年偵辦陳宗彥、王孝瑋等人涉犯的《貪污治罪條例》案件，最後卻在當年4月間簽結，不了了之，要求法務部說明是否有吃案的疑慮。

對此，法務部18日發出3點聲明如下：

一、嚴正處理：

本部回應外界對本案之質疑，惟考量據報載此是10餘年前案件，且涉及個案之偵辦、認定等偵查事項，其相關卷證亦是在台南地檢署，本部17日獲悉外界質疑後立即責請台灣高等檢察署儘速瞭解原委，釐清外界疑義，以昭公信。本部亦同時將上述處理之原則周知外界明瞭，展現嚴正處理之積極態度。

二、即時回應：

本部肯定台高檢署18日一早即派請主任檢察官會同台南高分檢署組成專案小組，前往台南地檢署調卷並進行實地調查，迅速釐清該案之分案、調查、結案等偵辦過程，並即時向外界說明初步查處結果，以回應民眾疑慮。

三、依法續查：

本部支持台南地檢署已於18日主動分案調查外界所指全案是否有另涉未查明之貪瀆情事，後續將請該署本於勿枉勿縱之原則，積極依法處理，並於偵結時適時向外界說明釋疑。

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