陳宗彥性醜聞疑案　南警將Love one酒店納入擴檢目標

▲台南「Love one」酒店，2月1日試營運後，已被市警二分局列重點擴大臨檢目標，迄今已實施專案臨檢6次，截至18日尚未查獲不法情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前行政院發言人陳宗彥被爆料11年前接受「豆哥」性招待，因性醜聞疑案而請辭，此事讓台南「天上人間」酒店等受到關注，惟該酒店在股東改組後，已重資重新裝潢，並改名「Love one」酒店，2月1日試營運後，已被市警二分局列重點擴大臨檢目標，迄今已實施專案臨檢6次，截至18日尚未查獲不法情事。

據了解，「Love one」是2月1日起試營運，台南市二分局於2月4日起即納入擴大臨檢之目標，截至2月18日止，已實施專案臨檢查察6次，並於周邊道路實施路檢，嚴防有酒後滋事或酒駕情事，以維護轄區治安。

二分局警方在酒店內臨檢6次，尚未查獲不法情事；但2月4日凌晨4時30分許，在店外巷道發現25歲黃姓男子1人獨自於正興街之巷道內抽K菸，被二分局海安派出所警員洪正偉等巡邏經過，聞到濃厚之毒品臭味，馬上停下車實施盤檢而查獲，續經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案依毒品危害防制條例調查送辦。

二分局指出，將會持續對轄內特種營業場所及重點路段加強擴大臨檢、路檢勤務，匡靖轄區治安。