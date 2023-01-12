補助企業發「藝文禮券」有望！文化部長李永得：一定可行

▲文化部長李永得出席紙風車劇團《哪吒鬧龍宮》記者會時，贊同施振榮提出補助「藝文禮券」的想法。（圖／紙風車劇團）

記者林育綾／台北報導

文化部日前宣布上市上櫃企業支持文化發展，可納入ESG「永續發展指標」年度成果中，對此，宏碁集團創辦人施振榮呼籲，文化部應研擬補助「員工福利藝文禮券」，建立藝文生生不息機制；文化部長李永得今（12）日也回應，這個建議非常好，概念來說可以討論，也表示自己認為「一定可行」。

「企業促進文化發展」明確納入我國永續發展實踐範疇，自今年第10屆公司治理評鑑，上市櫃公司投入資源支持國內文化發展。而宏碁集團創辦人施振榮今日呼籲，文化部應研擬補助「員工福利藝文禮券」，用於鼓勵組織機構或員工加碼藝文消費，為藝文界建立一個生生不息的新機制。

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李永得今日接受媒體堵訪時回應，覺得這個建議非常好，結合政府資源，引進民間更多資金進入，擴大藝文消費市場規模，培養更多藝文欣賞人口，十分符合文化部一貫積極推動的政策，「但是具體怎麼做，我們會用很快的時間，包括和施董還有相關的福利委員會，大家來共同討論」。





▲文化部長李永得（右）認為「藝文禮券」的想法可行度高。（圖／紙風車劇團）

李永得表示，事實上在「企業促進文化發展」納入永續指標前，就已經有半數的上市上櫃公司投入資源在文化事業，如今有了指標，相信投入的規模會擴大；而「藝文禮券」的想法能否和「文化禮金」適度結合，技術問題還要克服，但這方面大家方向一致，因此會積極推動。

至於補助方面，李永得舉例，比方開一張票1000元，民間企業出800元；而另外的20%，100元政府來出，剩下的100元也就是10%，就由各個藝文產業來出，比方若是出版業就由出版業出，但不用另外拿錢出來，等於給折扣、打9折的意思。

李永得表示，這個概念具體來說可以討論，「而且我認為一定可行」。長期而言，文化部要建立一個循環機制，像是「藝文消費券」就是可能的一個方式。