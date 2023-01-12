「企業支持文化」納入永續指標！文化部預估2024年規模達80億元

▲「企業促進文化發展」明確納入我國永續發展實踐範疇。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

為促進上市上櫃企業支持文化發展，文化部經與金融監督管理委員會、臺灣證券交易所協調，促成「企業促進文化發展」明確納入我國永續發展實踐範疇。自今年第10屆公司治理評鑑，上市櫃公司投入資源支持國內文化發展，並在企業永續發展報告書中揭露相關內容，即可於評鑑中得分。文化部長李永得表示，預估2024年企業贊助支持國內藝文發展規模將達80億元。



文化部表示，2019年與金管會協調並獲回復「促進文化發展」納入當時《上市上櫃公司企業社會責任實務守則》的「維護社會公益」實踐範疇。此次修正則在2023公司治理評鑑的永續發展構面，具體新增1項「公司是否投入資源支持國內文化發展，並將支持方式與成果揭露於公司網站、年報或永續報告書」的指標。

同時，修正《上市上櫃公司永續發展實務守則》，將「企業宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。」明確納入「維護社會公益」範疇，提供企業贊助藝文事業明確規範指引及鼓勵，有助於帶動更多企業落實文化永續。



李永得表示，支持藝文納入永續發展指標是歷史上重要的一步，經評估，2021年共有602家企業揭露永續報告書，其中358家投入文化相關支持，再經參考文馨獎數據，總計2021年企業投入文化產業規模約達20億元。以此推估今（2023）年加計20億資本額以上需強制申報的企業數，投入支持文化產業金額保守估計將增加30億元，至2024年則將達80億元規模。

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他也強調，文化部亦將持續推動《文化創意產業發展法》修法，包含規劃再放寬營利事業捐贈認列費用上限，以及增訂個人及營利事業投資抵減規定等，相信文化產業的活水將持續擴大。

▲企業支持文化，明確納入永續發展指標。（圖／文化部）



金融監督管理委員會證券期貨局副局長高晶萍指出，金管會一直以來不遺餘力的推廣企業實踐ESG，希望落實公司治理及永續發展，成為企業的DNA。此次文化部提案在公司治理評鑑納入支持文化發展的指標，對金管會來說雖是小小的一步，沒想到卻是對藝文界很大的突破，期待對藝術文化界帶來幫助。

大力促成支持藝文納入評鑑指標的國家表演藝術中心董事長高志尚，特別介紹未來將引導上市櫃公司ESG最重要的夥伴四大會計師事務所，期盼四大會計師事務所從現在起全力協助企業實踐及呈現支持藝文的評鑑指標內容。高志尚說，企業在白天裡用的是理性的左腦，為了維持健康及身心平衡，期待這次最大的突破是讓大家感性的右腦動起來。



代表藝文界的唐美雲歌仔戲團創辦人唐美雲表示，支持文化發展納入公司評鑑治理指標，相比綠能是為環境、性平是為人權，支持藝文則是企業精神的必要。如同三國演義諸葛亮借東風一般，藝文界已準備就位了，企業支持藝文就如同溫暖的東風，將協助讓藝文界所到之處都能四季如春。

而故事工廠執行長林佳鋒則說，「文化藝術是國家的名片」，期盼未來在企業的支持下，藝術團隊不僅只能接受政府補助，而是有機會被企業投資，讓文化事業產生更多不同的樣貌，擦亮國家名片。

其他代表企業的智榮基金會董事長施振榮、力晶集團暨力晶文化基金會董事長黃崇仁、和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢，也都表示支持文化藝術納入評鑑指標。

文化部指出，多元的贊助內容展現出企業與藝文活動結合的各種可能與活力，包含企業對國內表演團體、藝文組織或藝術家舉辦的展覽或活動，支持經費、場地、設備或技術；或是成立投資基金，參與國片、電視劇、音樂的製作、發行、映展演等；甚至是鼓勵企業員工、國人走入博物館、表演場館，接觸多元文化藝術活動，都是支持文化發展的具體方式，期待未來能有更多企業投入文化藝術活動，一同支持我國文化發展。