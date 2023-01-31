交接完就衝書展！史哲自比「熱騰騰新書」：不要看封面就決定好壞

▲文化部長史哲（右1）剛上任就衝書展，自比為「熱騰騰新書」剛到通路，希望人們不要看封面就決定書的好壞。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部長史哲今（31）日上午在文化部正式完成交接上任後，立即前往台北國際書展開幕典禮，他坦承昨晚非常忐忑不安、睡不著覺，直到拿起一本書看到一段話，才安然入睡。還比喻自己就像剛出印刷廠「還是熱騰騰的新書」，是第一天在通路上跟大家見面，更拜託大家秉持閱讀精神，「不要看到封面就決定好壞」。

史哲上午在台北國際書展開幕典禮提到，今天到書展之前，才完成文化部長的交接，他比喻，如果以出版來講，「我應該是剛出印刷廠還是熱騰騰的那本書剛剛到通路上，今天是第一天在通路上和大家見面，也是要拜託大家我們要秉持著我們文字閱讀出版的精神，請也不要看到封面就決定好壞。」

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史哲坦言，由於在很匆促的狀況下來接任這個職位，想到今天要交接，同時交接之後馬上要參加已經停辦兩年的書展（去年是在6月舉辦，但是事實上有40%的出版社沒辦法參展），所以在今年恢復到在過完年來舉辦，因此這屆事實上真的是疫情之後首次。

他表示，昨晚非常忐忑不安、睡不著覺，拿起臺灣文學館和時報一起出的出版導讀的那本書，看到作者序裡面有一段話，看完我就安然入睡，它裡面寫說，「字是思想的化身，我們透過編輯出版讓他結合同志成為社群的力量，進而產生結構的改變」，它引述了英國在1928年所寫的一段話，它說作者是書寫的首要者、創始者，但是出版是把這本書推向世界，而讓他產生力量。

▲史哲（右2）坦言昨晚失眠，透過閱讀才入睡。（圖／記者林育綾攝）

他看到這段話就想到，其實今年在臺灣出版界、文字界，事實上文字、閱讀它和滑過去的文字、滑過去的圖案是不一樣的，「它能夠讓我們沉澱下來、寧靜下來進而思辨、思考我們真正所需要的事情」，而這個就是我們一直期待壯大臺灣的內容，進而建立我們的文化自信。

史哲也提到，在蔡英文總統的領導下，這7年來每年都以3.7億元的預算，在六大出版策略來支持出版，包括提高閱讀、試辦公共借閱權、整合教育部體系的圖書館，作為出版界的第一桶金，也調整國際輸出的策略，以及漫畫的促成等等。

他表示現在接下這一棒，希望能夠更強大的支持原創內容端的最根本的力量，讓文字的力量真正能夠變成社會沉澱，增進我們人類思考，客觀中立思辨的能力的基石。