　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不調職扣獎金！申請調解「卻要貨運員工先調動」　工會轟桃市消極

▲▼貨運倉儲產業工會指控桃園市府處理勞工權益慢半拍。（圖／工會）

▲貨運倉儲產業工會指控桃園市府處理勞工權益慢半拍。（圖／工會）

記者李姿慧／台北報導

繼台灣美光傳出無預警裁員150人後，貨運倉儲產業工會也接獲桃園市建興運通司機陳情，指遭資方強硬調動職務，不接受則要扣績效獎金，工會向桃園市申請調解，不滿桃園市處理慢半拍還要勞工先接受職務調動，控訴張善政團隊消極處理，難道要等勞工權益實際受損才處理。

貨運倉儲產業工會今(16日)表示，2月14日接獲建興運通公司員工陳情，公司主管將於16日調動其職務，並表示若該員不接受調動就要扣績效獎金，同時此調動與原工作內容有所差異外，上下班時間也將大幅變動，加上工作內容涉及氣體運送，操作不熟悉恐有安全性疑慮，因此工會協助該員申請勞資爭議調解，並明確告知公司已經申請調解，不能在調解期間有不利益之變更，結果公司表示因未收到桃園市政府通知，因此執意要調整該員職務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工會指出，貨運倉儲產業工會發函給桃園市政府，並向桃園市政府表示此情形後，桃市府竟然回應，調解申請還在分派中最快要明天才能發函，同時沒辦法電話知會公司已經收到調解。工會另詢問是否違反勞資爭議處理法第8條「勞資爭議在調解、仲裁或裁決期間，資方不得因該勞資爭議事件而歇業、停工、終止勞動契約或為其他不利於勞工之行為」，桃市府也僅表示要再請當事人自己發函檢舉後處理，並且表示要該員先接受職務調動。

貨運倉儲產業工會不滿指出，台灣美光早在2022年底就爆出要裁員消息，桃市產總今年初也數度提醒勞動部和桃園市勞動局，結果直到最近美光公司裁員「約談10分鐘就逼交出識別證」消息傳出，桃園市政府才要處理，情人節美光工會幹部收到各種因為裁員而傳來的求救簡訊。而昨日建興運通的司機被臨時調整職務，桃園市政府也沒有要積極處理，難道也要等到職務調整後發生意外才要處理嗎？

貨運倉儲產業工會強調，桃園市政府不管在美光的裁員爭議上、建興運通的調職爭議上，都消極處理，明明可以事先預防或是將低勞工權益受損的風險，都非得要等到勞工權益真正受損時，才要處理，難道新上任的張善政團隊，就是要看到勞工權益實際受損時才願意處理嗎。

ET快訊
好消息！　好市多預告「商品將降價」
快訊／陳建仁組閣滿意度出爐！　2年齡層最挺他
過年4晚「他慘噴快10萬」！　超盤住宿費曝光
歌壇大姐大陳盈潔恐入獄！　因教唆胞姊簽「這3字」
快訊／1億元早就準備好！國泰洋酒逃稅19億　董座一早獲准交保
槍戰打死女子逃大陸17年！　前土庫幫分子返台投案了
野生楊謹華「露背裝」現蹤街頭！泰國看展被拍　網驚：太辣了啦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／強冷氣團餘威！3縣市「低溫特報」　今白天回暖入夜降10度

「三媽會」來了！粉紅超跑昨甩尾進雲林　今一早福興宮見好姊妹

高鐵攜手150家飯店祭雙優惠　3月起「訂房享折扣加碼車票7折↑」　

對新內閣提建言　全教總：五一勞動節應「全民放假」

不調職扣獎金！申請調解「卻要貨運員工先調動」　工會轟桃市消極

今年第一個熱帶低壓將生成　成颱機率曝

獨／辣個校長超「蜂狂」　被蜜蜂叮的滿頭包竟笑稱：用生命備課

宣導奏效！學測1679件「考生未簽名」遭扣1級分　較去年大減7成

明明有沙發！YouTuber「卻坐地上拍片」　他曝7字原因吸千人朝聖

加薪了！北市教育局加碼　初聘代理教師也可領12個月薪

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

白沙屯媽祖突彎進夜市　狂撞貨車又飛越機車！

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

快訊／強冷氣團餘威！3縣市「低溫特報」　今白天回暖入夜降10度

「三媽會」來了！粉紅超跑昨甩尾進雲林　今一早福興宮見好姊妹

高鐵攜手150家飯店祭雙優惠　3月起「訂房享折扣加碼車票7折↑」　

對新內閣提建言　全教總：五一勞動節應「全民放假」

不調職扣獎金！申請調解「卻要貨運員工先調動」　工會轟桃市消極

今年第一個熱帶低壓將生成　成颱機率曝

獨／辣個校長超「蜂狂」　被蜜蜂叮的滿頭包竟笑稱：用生命備課

宣導奏效！學測1679件「考生未簽名」遭扣1級分　較去年大減7成

明明有沙發！YouTuber「卻坐地上拍片」　他曝7字原因吸千人朝聖

加薪了！北市教育局加碼　初聘代理教師也可領12個月薪

投資客撐不住「急買急賣」　新買家樂撿3年前回頭價

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」！蔡尚樺果斷放棄回台灣：不划算

高中妹房間被繼父裝針孔　媽媽早知道竟「縱容不報警」

不只巴菲特！國際大咖接連重砍台積電持股　僅有五家增持

國中同學戀上她老公　「貼臉親嘴合照」瞎扯紅粉知己

超人氣動漫《工作細胞》拍真人版！　佐藤健爆演「超帥白血球」女主是她

獨／印尼情侶檔車禍受傷...工寮早產生男嬰　急找鄰居剪臍帶

自備環保杯買飲料「怕貼紙留殘膠」　過來人公開2物：超好撕

桃園人氣農場「富士櫻開了」最美花期曝！北橫櫻花地圖、時辰攻略

上海團不能吃宵夜？　知情人士：北市府只向陸委會提午餐、晚餐申請

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

白沙屯媽祖遇塞車！「粉紅超跑」突飛起穿車陣

白沙屯媽甩尾衝進全聯！店長：才剛夢到媽祖

白沙屯媽祖聽到她在哭！180度迴轉上前

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

「雨水」要來了！　全台變天時間曝

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

南部「神奇1超市」他淚推爆！一家3口晚餐不到100元

最快4月普發6千元！ATM輸入2組號碼領現金　中華郵政完成程式修改

今晨7.4℃！　下波濕冷變天時間曝

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

1100元買4人房　民宿券藏超黑陷阱

更多熱門

相關新聞

杜紫軍、孫大川進駐桃市府團隊　為桃園打造國家隊

杜紫軍、孫大川進駐桃市府團隊　為桃園打造國家隊

桃園市長張善政人事佈局又有新軍加入，前行政院副院長杜紫軍將接任桃園市工商發展投資策進會總幹事，將協助工策會進行組織再造，總幹事將調整為執行長；前監察院副院長孫大川將加入由市府捐助成立桃園市原住民族發展基金會，擔任董事，為原住民人口全台第二的桃園推動原民事務，另外再加上前內政部長李鴻源擔任桃園公共工程體檢委員會總召集人，張善政市長廣納中央級人才，為桃園打造國家隊。

打造桃園大未來　楊敏盛拜會張善政提建言

打造桃園大未來　楊敏盛拜會張善政提建言

月老加持　張善政情人節贈同仁「這一物」

月老加持　張善政情人節贈同仁「這一物」

解決南崁交流道周邊水患　完工後可提升防汛能力

解決南崁交流道周邊水患　完工後可提升防汛能力

「靈堂燈會」誰的鍋？　前觀旅局長還原始末：新手上路好好加油

「靈堂燈會」誰的鍋？　前觀旅局長還原始末：新手上路好好加油

關鍵字：

貨運倉儲產業工會桃園市張善政建興運通

讀者迴響

熱門新聞

ONE BOY老闆「富有家世」起底！　女友驚是「文大子瑜」

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

32歲ONE BOY創辦人曝光！　遭批「中國貨貼牌」吊牌藏貓膩

穿比不穿還涼！　ONE BOY老闆打撞球決定東區廣告

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

白沙屯媽祖遇塞車！「粉紅超跑」突飛起穿車陣

白沙屯媽甩尾衝進全聯！店長：才剛夢到媽祖

快訊／美軍黑鷹直升機墜毀！　機組員全罹難

白沙屯媽祖聽到她在哭！180度迴轉上前

更多

最夯影音

更多
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗
蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面