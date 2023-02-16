不調職扣獎金！申請調解「卻要貨運員工先調動」　工會轟桃市消極

▲貨運倉儲產業工會指控桃園市府處理勞工權益慢半拍。（圖／工會）

記者李姿慧／台北報導

繼台灣美光傳出無預警裁員150人後，貨運倉儲產業工會也接獲桃園市建興運通司機陳情，指遭資方強硬調動職務，不接受則要扣績效獎金，工會向桃園市申請調解，不滿桃園市處理慢半拍還要勞工先接受職務調動，控訴張善政團隊消極處理，難道要等勞工權益實際受損才處理。

貨運倉儲產業工會今(16日)表示，2月14日接獲建興運通公司員工陳情，公司主管將於16日調動其職務，並表示若該員不接受調動就要扣績效獎金，同時此調動與原工作內容有所差異外，上下班時間也將大幅變動，加上工作內容涉及氣體運送，操作不熟悉恐有安全性疑慮，因此工會協助該員申請勞資爭議調解，並明確告知公司已經申請調解，不能在調解期間有不利益之變更，結果公司表示因未收到桃園市政府通知，因此執意要調整該員職務。

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工會指出，貨運倉儲產業工會發函給桃園市政府，並向桃園市政府表示此情形後，桃市府竟然回應，調解申請還在分派中最快要明天才能發函，同時沒辦法電話知會公司已經收到調解。工會另詢問是否違反勞資爭議處理法第8條「勞資爭議在調解、仲裁或裁決期間，資方不得因該勞資爭議事件而歇業、停工、終止勞動契約或為其他不利於勞工之行為」，桃市府也僅表示要再請當事人自己發函檢舉後處理，並且表示要該員先接受職務調動。

貨運倉儲產業工會不滿指出，台灣美光早在2022年底就爆出要裁員消息，桃市產總今年初也數度提醒勞動部和桃園市勞動局，結果直到最近美光公司裁員「約談10分鐘就逼交出識別證」消息傳出，桃園市政府才要處理，情人節美光工會幹部收到各種因為裁員而傳來的求救簡訊。而昨日建興運通的司機被臨時調整職務，桃園市政府也沒有要積極處理，難道也要等到職務調整後發生意外才要處理嗎？

貨運倉儲產業工會強調，桃園市政府不管在美光的裁員爭議上、建興運通的調職爭議上，都消極處理，明明可以事先預防或是將低勞工權益受損的風險，都非得要等到勞工權益真正受損時，才要處理，難道新上任的張善政團隊，就是要看到勞工權益實際受損時才願意處理嗎。