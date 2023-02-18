　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

虎豹潭6死意外新北遭糾正　議員轟「靶放歪了」：事發點在台北

▲▼虎豹潭。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲虎豹潭去年發生6死意外。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭2021年10月16日傍晚因溪水暴漲，造成2大4小不幸遭洪水沖走罹難，經監察委員調查發現，現場並無任何警告標示、廣播系統以及救生設備，新北市府遭糾正。對此，新北市議員江怡臻指出，事件發生地點屬台北水源特定區管理局管轄範圍，根本是經濟部水利署的責任，監察院連簡單事實都搞不清楚，這已經不是先射箭再畫靶，而是連靶都放歪。

針對監察院就虎豹潭事件糾正新北市政府未善盡場域管理責任，江怡臻表示，虎豹潭當地管轄權屬經濟部水資源局，出事公司登記在台北市，新北市雙溪區為發生地，監察院就新北市政府為主要糾正對象並不合理。

江怡臻說明，監察院近期多次針對新北市政府提出糾正案，包括恩恩案、都市計畫變更案等，不免讓人聯想民進黨政府撒下天羅地網，追捕侯友宜。

江怡臻提到，沒有人會樂於見到這麼多生命離開，在虎豹潭事件發生以後，新北動員了300多個救災人員，不眠不休6天5夜全力搶救，希望有生還者，這場悲劇令人難過不捨，然而監察院利用此案進行錯誤調查，令人遺憾。

新北市府強調，本次不幸事件發生地點虎豹潭，確屬台北水源特定區管理局管轄權範圍，事件發生時，因位於本市，除立即出動警消，成立本府前進指揮所，不分晝夜，投入警消、義消、民間救難團體共2176人次、長達近119小時全力搶救外，也在搶救告一段落後，與中央和地方等相關單位，如氣象局，台北水源特定區管理局，當地的雙溪區公所等，進行檢討，並無所謂事後推託權責情事。

市府也說，除現場既有的警示牌外，也立即決定，包括加設告示牌、救生圈、救生樁、水位警示線（含清水坑、牡丹溪親水公園等三處），增設 CCTV影像監視系統及廣播設備，區公所、臨近派出所、消防單位值班台都可以透過手機App，即時監看水情。另成立氣象局雙北山區雨量警示群組，即時掌握中央氣象局所提供之降雨情況，只要接獲豪大雨防災告警時，就由太平派出所值班員警第一時間趕往虎豹潭現場查看，若有民眾戲水，立即要求離開，並由區公所、消防隊，運用網路及廣播勸離戲水民眾，同時派員前往現場執行驅離。
 

ET快訊
冷氣團低溫下探12度！　最冷時間曝
快訊／先捐6億！　土耳其賑災善款規劃曝
粉紅超跑回鑾狂飆突煞車！　原來是「看見他們」
「雨水」來了！　專家曝1生肖：財運超旺
快訊／知名「環保青年鬥士」病逝　享年44歲
妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭全班霸凌！師冷回1句
陳宗彥站錯邊淪砲灰？　她點名「2個王」沒事還升職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／第一波先捐6億！　外交部曝土耳其賑災善款規劃

鄭麗文遭《三立》告　開嗆：想跟在野黨開戰我奉陪到底

虎豹潭6死意外新北遭糾正　議員轟「靶放歪了」：事發點在台北

「權利回復基金會」今揭牌　陳建仁：從賠償角度落實相關權利回復

陳宗彥站錯邊淪砲灰？　游淑慧點名「兩個王」沒事還升職

上海訪問團抵台！　蔣萬安：依規定低調單純安全原則進行

菜鳥立委一鳴驚人！陳琬惠曝拉下陳宗彥過程　「手上還有很多料」

賴清德任台南市長發生「這兩案」　謝龍介批：讓貪官汙吏有機可趁

馬英九給24字面對228建言　蔣萬安：誠摯希望與家屬對談

藍批政院大撒幣又喊加碼發1萬現金　她傻眼：這是什麼神邏輯？

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

B.A.P文鐘業唱跳《Anyone》超穩！　大國男兒飆《Mirotic》全場嗨應援

一大群薩摩耶寶寶衝出　他們回犬舍被熱情包圍

清境奔羊節睽違3年回歸　112隻羊合歡山公路衝刺

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

快訊／第一波先捐6億！　外交部曝土耳其賑災善款規劃

鄭麗文遭《三立》告　開嗆：想跟在野黨開戰我奉陪到底

虎豹潭6死意外新北遭糾正　議員轟「靶放歪了」：事發點在台北

「權利回復基金會」今揭牌　陳建仁：從賠償角度落實相關權利回復

陳宗彥站錯邊淪砲灰？　游淑慧點名「兩個王」沒事還升職

上海訪問團抵台！　蔣萬安：依規定低調單純安全原則進行

菜鳥立委一鳴驚人！陳琬惠曝拉下陳宗彥過程　「手上還有很多料」

賴清德任台南市長發生「這兩案」　謝龍介批：讓貪官汙吏有機可趁

馬英九給24字面對228建言　蔣萬安：誠摯希望與家屬對談

藍批政院大撒幣又喊加碼發1萬現金　她傻眼：這是什麼神邏輯？

外資10大心頭好！群創買超逾10萬張　反手調節玉山金、長榮航

全台13座「模擬射擊訓練靶場」　林右昌：實戰訓練是警察重點

台灣Volvo發布召修6車型　煞車控制電腦潛在瑕疵恐使踏板變硬

歡迎體驗！桃園運動中心導入智慧科技　建置智能羽球系統

日本世界遺產驚見「黑衣男浮屍」！　半身腐爛漂湖面

白宮：瓦格納集團死傷已逾3萬　半數士兵死於巴赫姆特之戰

羅國龍不是測試對手　高孝儀：最好一起留下來

研究：擇偶條件「男重視外表、女在意金錢」　1特質也並列

好好的對待膝關節！退化性關節炎復健保養　北榮桃園分院報您知

竹市爺奶有口福　竹市升級全口活動假牙補助

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

政治熱門新聞

陳宗彥18天就請辭！他搬2句電影台詞曝原因

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

沈富雄：2024國民黨誰出戰上周已定

陳宗彥疑涉召妓判決書出土！

陳宗彥不只點小芸？　徐巧芯凌晨加碼爆2女

徐巧芯預言　朱立倫將徵召他選總統

陳宗彥請辭發言人：自行面對處理、不影響新內閣團隊

下一個陳宗彥是「他」？　徐巧芯曝內幕：賴清德惹禍上身

陳宗彥被爆召妓　他揭全因賴連殺3人

「下個輪到陳建仁」　郭正亮：綠營不滿賴清德「三絕」踢爆陳宗彥

賴清德改革燒到陳宗彥　黨內曝還有1原因

陳宗彥性招待疑雲「監聽譯文」一次看　「特殊術語」全公開

陳宗彥陷召妓疑雲　起底酒店豆哥背景

八德運動中心案　監院約談張善政

更多熱門

相關新聞

快訊／虎豹潭6死意外！新北市府未設救生設備還甩鍋　遭監院糾正

快訊／虎豹潭6死意外！新北市府未設救生設備還甩鍋　遭監院糾正

新北市雙溪區虎豹潭2021年10月16日傍晚因溪水暴漲，造成由「天大地方自然公司」舉辦的「大方自然體驗」有2大4小不幸遭洪水沖走罹難，事後蘇姓女領隊依過失致死罪被判刑2年。而監委調查發現，現場並無任何警告標示、廣播系統以及救生設備，新北市府並未善盡場域管理責任，事後卸責非權責機關顯有怠失，因此通過糾正新北市府。

快訊／大逆轉！他嗆恩恩爸挨告　聽完事發音檔致歉：新北市府應道歉

快訊／大逆轉！他嗆恩恩爸挨告　聽完事發音檔致歉：新北市府應道歉

監院糾正新北！「衛生、消防局長應處份」　侯友宜：基層壓力大

監院糾正新北！「衛生、消防局長應處份」　侯友宜：基層壓力大

恩恩案調查出爐！報告證實侯市府確有疏失　她嘆：家屬等不到一句道歉

恩恩案調查出爐！報告證實侯市府確有疏失　她嘆：家屬等不到一句道歉

恩恩案調查曝！他批侯市府一路說謊　「勝選了還要踐踏家屬到何時？」

恩恩案調查曝！他批侯市府一路說謊　「勝選了還要踐踏家屬到何時？」

關鍵字：

虎豹潭新北市府糾正

讀者迴響

熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

「全壓00878」等於月收租9千　她喊划算！內行搖頭

快訊／知名作曲家自轟身亡！

陳宗彥18天就請辭！他搬2句電影台詞曝原因

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」

富邦Costco卡「額度30萬元」身分曝光！全場驚

陳艾琳3歲女兒「被拒絕登機」只好回家！

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

韓戀綜爆「成員染性病」還故意上床！

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

資深女星喪夫獨居豪宅！2兒養大成明星卻不合…看破住老人院

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

4大超商補班優惠「1元喝美式、拿鐵」

喜事連連！「5生肖」獲喜神眷顧 兔年愛情事業兩得意

更多

最夯影音

更多
舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定
有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面