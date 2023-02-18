虎豹潭6死意外新北遭糾正　議員轟「靶放歪了」：事發點在台北

▲虎豹潭去年發生6死意外。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭2021年10月16日傍晚因溪水暴漲，造成2大4小不幸遭洪水沖走罹難，經監察委員調查發現，現場並無任何警告標示、廣播系統以及救生設備，新北市府遭糾正。對此，新北市議員江怡臻指出，事件發生地點屬台北水源特定區管理局管轄範圍，根本是經濟部水利署的責任，監察院連簡單事實都搞不清楚，這已經不是先射箭再畫靶，而是連靶都放歪。

針對監察院就虎豹潭事件糾正新北市政府未善盡場域管理責任，江怡臻表示，虎豹潭當地管轄權屬經濟部水資源局，出事公司登記在台北市，新北市雙溪區為發生地，監察院就新北市政府為主要糾正對象並不合理。

江怡臻說明，監察院近期多次針對新北市政府提出糾正案，包括恩恩案、都市計畫變更案等，不免讓人聯想民進黨政府撒下天羅地網，追捕侯友宜。

江怡臻提到，沒有人會樂於見到這麼多生命離開，在虎豹潭事件發生以後，新北動員了300多個救災人員，不眠不休6天5夜全力搶救，希望有生還者，這場悲劇令人難過不捨，然而監察院利用此案進行錯誤調查，令人遺憾。

新北市府強調，本次不幸事件發生地點虎豹潭，確屬台北水源特定區管理局管轄權範圍，事件發生時，因位於本市，除立即出動警消，成立本府前進指揮所，不分晝夜，投入警消、義消、民間救難團體共2176人次、長達近119小時全力搶救外，也在搶救告一段落後，與中央和地方等相關單位，如氣象局，台北水源特定區管理局，當地的雙溪區公所等，進行檢討，並無所謂事後推託權責情事。

市府也說，除現場既有的警示牌外，也立即決定，包括加設告示牌、救生圈、救生樁、水位警示線（含清水坑、牡丹溪親水公園等三處），增設 CCTV影像監視系統及廣播設備，區公所、臨近派出所、消防單位值班台都可以透過手機App，即時監看水情。另成立氣象局雙北山區雨量警示群組，即時掌握中央氣象局所提供之降雨情況，只要接獲豪大雨防災告警時，就由太平派出所值班員警第一時間趕往虎豹潭現場查看，若有民眾戲水，立即要求離開，並由區公所、消防隊，運用網路及廣播勸離戲水民眾，同時派員前往現場執行驅離。

