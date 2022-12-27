恩恩案調查曝！他批侯市府一路說謊　「勝選了還要踐踏家屬到何時？」

▲監委公布恩恩案調查報告。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

恩恩事件已數月過去，期間歷經音檔吹哨爭議、消防局「模擬」風波等，真相遲遲未能水落石出。監委8月時啟動調查，27日監察院列出新北市府及衛福部六大缺失，對此，立委洪申翰表示，調查報告證實侯市府獨步創造「先找床位才能派車」流程，卻一路說謊，甚至稱不談恩恩案是怕社會對家屬咎責，「不可思議的邪惡，真是讓人想吐。」

中和2歲男童恩恩4月染疫逝世，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府按中央指引要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發爭議。

恩恩案監察院調查報告27日出爐，洪申翰表示，從諸多調查與糾正內容已呈現的很清楚，侯友宜市長跟新北市府這半年來，其實一路說謊、推卸。報告內容指出，侯友宜自己不依中央規定辦理，獨步創造「先找床位才能派車」的作業流程，因此出現了不應出現的81分鐘橫向聯繫，才讓岌岌可危的小生命，在漫長的等待中流逝生命。

洪申翰指出，侯友宜在出事後又扭曲法令，卸責中央，相比其他北部縣市以及中央規範，新北市的通報流程，明顯比其他縣市受理報案到確認送抵醫院的時間，高出兩三倍到二十倍。

洪申翰表示，更簡單來說，恩恩如果不是在新北市，恩恩還有一線生機。但以上真相，侯市長在事發後都不承認、還在用各種話術與騙術卸責。新北市府不只扼殺了一條小生命，甚至，在侯市長大勝的選後，還把風向導向「自己不談恩恩案是怕社會對家屬咎責！」洪申翰痛批，這真的讓人覺得想吐。這是不可思議的邪惡。

對於相關送醫的處置流程，洪申翰指出，監院調查中，被約詢的其他縣市、中央的指引、醫學專家，答案都是「可先派救護車送急診」。根本不是新北市府獨創的「先找床位才能派車」。也就是說，侯市府不只向家屬隱藏橫向溝通錄音檔，而且這長達81分鐘消防局與衛生局的溝通斷層，根本不該存在。

洪申翰表示，恩恩如果在其他縣市，可能還有一線生機，從監察院約詢台北、基隆、桃園縣市府可以發現，只有新北市消防局、衛生局，只有侯友宜帶領的市府「沒有依中央指引辦理」。

洪申翰表示，尤其新北市自己設計的通報流程與接線資源，明顯讓受理報案到確認送抵醫院的時間，比起其他北部縣市，高出兩三倍到二十倍，但這些局處首長，包含侯友宜，卻再無數次的媒體聯訪說謊、推託、卸責，口口聲聲說依中央規定辦理，「試圖甩鍋中央，說謊！推卸！演戲！」

洪申翰直言，調查報告也清楚顯示，從市府無明確法律依據進而拒絕提供相關錄音檔、到模擬報案環境這種演戲的作為，過去這半年侯市長與新北市的發言，都令人噁心。

洪申翰表示，更扯的是，侯友宜在地方縣市大選之後，透過媒體人節目放話，竟然聲稱「不談恩恩案是怕把所有細節攤開，民眾反而會去追究父母責任」。

對此，洪申翰痛批，到底有多泯滅良心，多無恥，竟然能放話說出這種把民眾、把支持者導向追究受害者？「侯市長，你已經勝選了，到底還踐踏家屬尊嚴到什麼時候？」

洪申翰呼籲，監察院的報告也指出，指揮中心雖然表示，1922有告訴恩恩家屬需要向119更加說明緊急狀況，但從錄音檔聽來，1922並沒有足夠清楚告知緊急就醫訊息，「指揮中心也必須承認這部分督導不周，盡速改進，這是我後續會在立法院加強監督衛生福利部的地方。」

洪申翰直言，疫情中行政失當是讓人遺憾，但侯友宜最惡劣之處，是一路說謊、遮掩，甚至最後還想推給恩恩家屬，把自己的政治路鋪墊在踐踏受害者身上，「今天這份監察院的調查報告，都已一一戳破你的惡行。你應該要出來面對恩恩家屬，向他們懺悔道歉。」