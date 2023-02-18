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快訊／虎豹潭6死意外！新北市府未設救生設備還甩鍋　遭監院糾正

▲▼大豹溪午後雷雨溪水暴漲，23人不及逃生受困對岸。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲虎豹潭去年發生6死意外。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者杜冠霖／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭2021年10月16日傍晚因溪水暴漲，造成由「天大地方自然公司」舉辦的「大方自然體驗」有2大4小不幸遭洪水沖走罹難，事後蘇姓女領隊依過失致死罪被判刑2年。而監察委員調查發現，現場並無任何警告標示、廣播系統以及救生設備，新北市府並未善盡場域管理責任，事後卸責非權責機關顯有怠失，因此通過糾正新北市府。

這起案件發生於2021年10月16日，當時一行31人前往該處參加天大地方自然文化有限公司「大自然體驗營」，但沒想到卻因溪水突然暴漲，導致其中2大4小遭洪水沖走，特搜人員歷經5天的全力搜救後，陸續尋獲2大4小的遺體（45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子、15歲陳姓少女、8歲的劉姓女童），6個家庭破碎。

監委調查發現，事故現場無任何警告標示、廣播系統以及救生設備，新北市政府事前顯未善盡場域管理責任，事後卻推託其非權責機關顯有怠失。為此，監察院交通及採購委員會、教育及文化委員會、財政及經濟委員會、內政及族群委員會、司法及獄政委員會聯席會議於112年2月14日通過葉大華、蔡崇義及范巽綠三位監察委員所提調查報告及糾正案，糾正新北市政府。

對於該起事件，監委葉大華表示，新北市府事前並未善盡場地管理責任，沒有明確警告標誌、廣播系統及救生設備，經詢問罹難者家屬，他們認為這是非常嚴重的事情，當地是非常熱門風景區，為何會連這麼基礎的設備都沒有？

葉大華指出，依地方制度法規定，相關營運管理都屬於新北市府自治事項，根據新北市府水域安全維護工作分工表，內容明載巡邏、勸導、裁罰、設置廣播系統及配置警戒人員之主政機關均為新北市府相關局室，事發後新北市府卻堅稱經濟部水特局為場域主管機關，顯有怠失。

蔡崇義指出，這個事件引起全國矚目，台灣好山好水不開放是暴殄天物，但開放一定要做防備措施，若超越這個界線需要個人負責，未來有公司辦理相關活動，政府應該注意是否符合相關規定，但事發當下卻沒有主管機關負責，新北市府強調是中央政府問題、中央則說是地方權宜，但根據相關條文，都講得很清楚是地方主責、中央協助。

調查報告也指出，對於該間公司，陽明山國家公園管理處（下稱陽管處）薦任第8職等課長蕭淑碧，未徵得機關同意，於98年間與涂大芳體驗自然中心負責人涂淑芳合辦研習活動，更於共享自然基金會之網站散布公務聯繫資訊，引發外界對陽管處、蕭課長與虎豹潭事件主辦方、共享自然基金會存有利害往來之訾議。

蕭淑碧於100年9月7日回職復薪後，未經機關許可，於勤餘時間違法兼任教學工作至109年間，並收取報酬，違反公務員服務法第15條規定事證明確，有損政府之信譽及公務人員聲譽。為維持公務紀律，陽管處應議處相關違失人員，並督導所屬人員確實遵守公務員服務法相關規定。

調查報告指出，大方公司涂淑芳負責事先招攬業務，收取費用，安排路線及課程內容之審查及分配帶隊老師，對於路線發生之風險、備用措施、輔助人力及工具、救援措施、家長投保等有應注意能注意之義務，其為實際負責人。

調查報告說明，基隆地檢署未調查斟酌，逕認涂淑芳所涉過失致人於死罪嫌不足。然而本案有刑事訴訟法第260條第1款發現新事證而再行起訴之事由，自應請法務部轉請所屬機關研議再行起訴，以維司法公義。涂淑芳及大方公司雖均非監察院糾彈對象，然經查發現其涉犯過失致死、業務侵占及違反稅法等犯罪嫌疑，依法義務告發。

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