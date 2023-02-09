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快訊／大逆轉！他嗆恩恩爸挨告　聽完事發音檔致歉：新北市府應道歉

▲▼恩恩爸4日正式向法院提告請求國賠1元。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲恩恩爸。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者杜冠霖／綜合報導

恩恩事件已數月過去，期間歷經音檔吹哨爭議、消防局「模擬」風波等。而恩恩爸遭到部分網友及藍營媒體人攻擊，他也憤而提告，恩恩爸8日在臉書貼出其中一位林姓網友道歉聲明，雙方達成和解，而林姓網友坦言，自己被部分媒體刻意誤導，聽完音檔後才瞭解事情原委，是衛生局和消防局處理不當以及侯市長包庇下屬，鄭重要求新北市府向恩恩爸道歉。

中和2歲男童恩恩4月染疫逝世，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府按中央指引要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發爭議。

李男在道歉聲明中寫道，自己因心情不好、情緒控管不佳，在相關粉絲團發言不當、留言謾罵恩恩爸，對此要鄭重道歉。李男坦言，他被某些媒體刻意錯誤報導，直到聽完錄音檔後，才知道自己真的錯了，很對不起林先生（恩恩爸）。

李男認為，缺失是「衛生局和消防局人員處理不當，和侯市長的包庇下屬、督導不周，只會逃避不敢面對」，李男指出，事情原委就在新北市獨創的SOP，導致81分鐘的救護車悲劇，恩恩爸只是想跟新北市府、侯市長討個公道，發生這麼大的缺失卻沒有人負責、道歉、認錯。

李男表示，了解事情原委後，自己也要聲援恩恩爸的訴求，並鄭重要求新北市府及轄下衛生局、消防局向恩恩的父親、林先生全家道歉。

對於該份聲明，恩恩爸表示，這個新年對他來說很難熬，萬千思緒縈繞在心頭，年前提告了兩位網友，其中一位，自己已經和他達成和解。恩恩爸表示，念在他犯後態度良好，願意出面和自己道歉並說明原因，並發佈道歉的影片，念在他初犯，且生活並不好過，經過整個年假的思量，自己選擇和解和原諒，新的一年，就從這件良善的事情開始吧。

恩恩爸也喊話，李先生，這件事情讓我們雙方成長很多，也解開很多的誤會。未來，請務必不要再輕易相信帶風向的報導和網路上偏激的言論，「審慎的明辨是非！我期許未來的生活我們都很好，最後也請務必把我和恩恩的這份良善傳遞下去！」

▼新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北市長侯友宜連任成功，大勝對手超過40萬票。投票結果大致底定後，侯友宜來到開票現場發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

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恩恩案侯友宜新北市府

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