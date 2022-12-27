恩恩案調查出爐！報告證實侯市府確有疏失　她嘆：家屬等不到一句道歉

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

恩恩事件已數月過去，期間歷經音檔吹哨爭議、消防局「模擬」風波等，真相遲遲未能水落石出。監察委員蘇麗瓊等3位監委8月時啟動調查，27日監察院列出新北市府及衛福部六大缺失，對此，新北議員當選人顏蔚慈表示，調查報告證實新北市府確有疏失，但受害家屬等了258天，沒有一句道歉，「侯友宜請您還給新北市民一個公道。」

中和2歲男童恩恩4月染疫逝世，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府按中央指引要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發爭議。

顏蔚慈表示，今天上午監察院提出恩恩案的正式檢討報告糾正新北市府的行政缺失，緊急電話打不通、派救護車需要81分鐘、程序既不符合新北市消防應變指引，也沒有落實緊急醫療救護法。

顏蔚慈指出，這些自始至終都明知因為行政缺失，造成一個生命的殞落、一個家庭的破碎，甚至造成家屬的多次傷害。從侯友宜市長第一個任期，等到第二個任期，從期待市府自主行政調查，到監察院檢討報告，只是希望新北市府既然虛心檢討，「就應當還給受行政疏失所苦的家屬們一句道歉！」

顏蔚慈表示，等了一天，等來的只有侯友宜的「感同深受」、新北市新聞處的一句「尊重」，沒有一句道歉。侯友宜以極高選票贏得連任，卻是以極為高傲的姿態面對應當承擔的責任，今天等了一天，恩恩的家人卻是等了258天，「侯友宜請您還給新北市民一個公道，有錯，就請真誠的道歉。」